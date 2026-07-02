Metron Analysis: Μακριά από την αυτοδυναμία η ΝΔ, παγιώνεται 2η η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, υποχωρεί η Καρυστιανού

Παραμένει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να κινείται μακριά από τον στόχο της για αυτοδυναμία, ενώ η αντιπολίτευση αναδιατάσσεται για άλλη μια φορά, σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό εκλογικό πλαφόν στο 38% και εκτιμώμενη ψήφο στο 30,4%, που μεταφράζεται σε 120 έδρες.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 11,4 στην εκτίμηση ψήφου αλλά υποχωρεί στο 32% στο εκλογικό πλαφόν και ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει μόλις 22% δημοτικότητα, την ώρα που η αξιολόγηση του κόμματος παραμένει ιδιαίτερα αρνητική.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα κατοχυρώνει δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση με 17,1% στην εκτίμηση ψήφου, απορροφώντας σε μεγάλο βαθμό τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταρρέει στο 1,4% και μένει εκτός Βουλής.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει 7,5% και 22 έδρες, ενώ τα ευρήματα για πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να έχει ισχυρή απήχηση κυρίως σε δεξιότερο ακροατήριο και όχι στη ΝΔ.

Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με το 50% όσων απάντησαν στη δημοσκόπηση. Η οικονομία είναι το δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με το 31% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 31% το έβλεπε ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα. Ακολουθεί η κρίση των θεσμών (21%) και η διαφθορά με 14%.

Ταυτόχρονα, το αίτημα των πολιτών για πολιτική αλλαγή στη χώρα καταγράφεται ως κυρίαρχο (60%). Με το κυβερνητικό αφήγημα περί πολιτικής σταθερότητας και διατήρησης των δεδομένων έως έχουν συμφωνεί το 39% ενώ το 67% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Στην ερώτηση «αν είχαμε την επόμενη Κυριακή Βουλευτικές εκλογές τι θα ψηφίζατε;» το 25% απάντησε ΝΔ, το 14,1% κινείται προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΠαΣοΚ βρίσκεται στο 9,4%.

Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 6,2%. Τα λοιπά κόμμα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξεως του 5,3%, το ΚΚΕ είναι στο 5,1%, η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στο 4,7%, όπως και η «Ελληνική Λύση».

Εντός Βουλής φαίνεται να μπαίνει και η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Το «ΜΕΡΑ25» βρίσκεται στο 2,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2% και η «Νίκη» στο 1%.

Στην εκτίμηση ψήφου το 30,4% κινείται προς τη ΝΔ, το 17,1% προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΠαΣοΚ βρίσκεται στο 11,4%. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 7,5%, ενώ το ΚΚΕ είναι στο 6,2%. Η «Ελληνική Λύση» βρίσκεται στο 5,7%, η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξεως του 5,6%, όπως και τα λοιπά κόμμα.

Η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου φαίνεται να μη διαφοροποιείται πολύ από την πρόθεση ψήφου και να αγγίζει το 3,8%, ενώ εντός Βούλης φαίνεται να έρχεται και το «ΜΕΡΑ25» με 3,1%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,4%, η «Νίκη» στο 1,2% και οι «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη στο 1%.

Ο Μητσοτάκης δημοφιλέστερος πολιτικός

Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός αρχηγός: 36% θετικές εντυπώσεις τον Ιούνιο, από 32% τον Μάιο, αφήνοντας δεύτερη τη Μαρία Καρυστιανού με 34% έναντι 39% τον Μάιο.

Η ΝΔ διατηρεί σταθερό εκλογικό πλαφόν στο 38% για δεύτερη συνεχόμενη μέτρηση, και η εκτιμώμενη ψήφος της (30,4%) της αποδίδει 120 έδρες.

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης στα γεωπολιτικά θέματα παραμένει το ισχυρότερο της στοιχείο (37% θετικές εντυπώσεις).

Η ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση

Η Ελληνική Αριστερά του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 14,1% της αυθόρμητης πρόθεσης — 17,1% στην εκτίμηση, με εύρος 15,1%–19,1%. Αυτό αντιστοιχεί σε 51 έδρες στη Βουλή, το καθιστά δεύτερο κόμμα μετά τη ΝΔ και πρώτη δύναμη της αντιπολίτευσης. Το πλαφόν επιρροής του ανέρχεται ήδη στο 30%.

Η ροή ψηφοφόρων το επιβεβαιώνει: το 58,3% των σημερινών ψηφοφόρων του ΕΛΑΣ ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 — δηλαδή ο Τσίπρας απορρόφησε σχεδόν στο σύνολό του τον πυρήνα του παλιού του κόμματος.

Απώλειες για το ΠΑΣΟΚ

Η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Το εκλογικό πλαφόν του ΠαΣοΚ υποχωρεί από 35% τον Μάρτιο του 2026 στο 32% τον Ιούνιο του 2026.

Η εκτιμώμενη ψήφος (11,4%, 34 έδρες) διατηρεί μία απόσταση ασφαλείας από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά η τροχιά είναι φθίνουσα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει τη χαμηλότερη δημοτικότητα μεταξύ των αρχηγών που εκπροσωπούν κόμματα με σημαντικές δυνάμεις: 22%, ενώ η ίδια η αξιολόγηση του ΠαΣοΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει υπό πίεση με το 82% να την κρίνει αρνητικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,2% της αυθόρμητης πρόθεσης ψήφου και στο 1,4% της εκτιμώμενης ψήφου — δηλαδή κάτω από το εκλογικό κατώφλι του 3%. Το εύρος εμπιστοσύνης (0,8%–2,0%) δεν αφήνει περιθώριο στατιστικής ελπίδας. Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα από το 2015 έως το 2019 και ήταν η πρώτη αντιπολιτευτική δύναμη στις εκλογές του 2023 δεν εκτιμάται ότι θα εκπροσωπηθεί στη Βουλή.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η στήριξη σε Σαμαρά

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καταγράφει ένα 6,2% της αυθόρμητης πρόθεσης (7,5% εκτιμώμενη, 22 έδρες).

Το εύρημα για τον Αντώνη Σαμαρά είναι αποκαλυπτικό: στο κοινό που δηλώνει «πολύ/αρκετά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, μεγαλύτερες συρροές εμφανίζουν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (10,5%) και η Ελληνική Λύση (10,2%) — δηλαδή το δεξιό και ακροδεξιό τόξο, όχι η ΝΔ (15,8% είναι σχετικά χαμηλό για κόμμα της ίδιας παράταξης).

Η επόμενη Βουλή

Αν εκλογές γίνονταν σήμερα, η Βουλή θα ήταν επτακομματική: ΝΔ (120 έδρες), ΕΛΑΣ (51), ΠΑΣΟΚ (34), ΚΚΕ (19), ΕΛΠΙΔΑ (22), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (17), ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (17), ΜΕΡΑ25 (9), ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ (11). Εκτός Βουλής: ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ.

Η ΝΔ υπολείπεται 31 εδρών για την αυτοδυναμία — μια απόσταση που αναλόγως της ακριβούς ψήφου και της στάθμισης των μικρών κομμάτων μπορεί να μικρύνει ή να μεγαλώσει.

Τέλος, η πόλωση ανάμεσα στους υπέρμαχους αυτοδύναμης κυβέρνησης (48%) και εκείνους κυβέρνησης συνεργασίας (49) παραμένει έντονη.

Πού πάει η χώρα;

Κατά τη γνώμη σας η χώρα μας αυτή την περίοδο κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;

Προς τη λάθος κατεύθυνση: Το 67% των πολιτών τον Ιούνιο του 2026 απάντησε πως η χώρα δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τον Μάιο το ποσοστό ήταν στο 69%, τον Απρίλιο 66%, τον Μάρτιο στο 64% και τον Φεβρουάριο στο 68%.

Το 67% των πολιτών τον Ιούνιο του 2026 απάντησε πως η χώρα δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τον Μάιο το ποσοστό ήταν στο 69%, τον Απρίλιο 66%, τον Μάρτιο στο 64% και τον Φεβρουάριο στο 68%. Προς τη σωστή κατεύθυνση: Το 30% των πολιτών τον Ιούνιο του 2026 απάντησε πως θεωρεί ότι η χώρα κινείται σωστά. Τον Μάιο το ποσοστό ήταν στο 26%, τον Απρίλιο 28%, τον Μάρτιο στο 31% και τον Φεβρουάριο στο 27%.

Το 30% των πολιτών τον Ιούνιο του 2026 απάντησε πως θεωρεί ότι η χώρα κινείται σωστά. Τον Μάιο το ποσοστό ήταν στο 26%, τον Απρίλιο 28%, τον Μάρτιο στο 31% και τον Φεβρουάριο στο 27%. Το 2% απάντησε επίσης ότι η χώρα δεν πάει ούτε προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτε προς τη λάθος, ενώ το 1% «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Εσείς προσωπικά σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, θα λέγατε ότι είστε σε καλύτερη, στην ίδια ή σε χειρότερη θέση;

Σε χειρότερη: Το 45% των πολιτών απάντησε πως βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση τον Ιούνιο του 2026, συγκριτικά με έναν χρόνο πριν. Τον Μάιο το ποσοστό ήταν στο 49%, τον Απρίλιο 49%, τον Μάρτιο στο 48% και τον Φεβρουάριο στο 43%.

Το 45% των πολιτών απάντησε πως βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση τον Ιούνιο του 2026, συγκριτικά με έναν χρόνο πριν. Τον Μάιο το ποσοστό ήταν στο 49%, τον Απρίλιο 49%, τον Μάρτιο στο 48% και τον Φεβρουάριο στο 43%. Στην ίδια: Το 40% των πολιτών απάντησε πως βρίσκεται στην ίδια κατάσταση τον Ιούνιο του 2026, συγκριτικά με έναν χρόνο πριν.

Το 40% των πολιτών απάντησε πως βρίσκεται στην ίδια κατάσταση τον Ιούνιο του 2026, συγκριτικά με έναν χρόνο πριν. Σε καλύτερη: Το 15% των πολιτών απάντησε πως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση τον Ιούνιο του 2026, συγκριτικά με έναν χρόνο πριν. Τον Μάιο το ποσοστό ήταν στο 16%, τον Απρίλιο 16%, τον Μάρτιο στο 15% και τον Φεβρουάριο στο 14%.

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες

«Ποιο νομίζετε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας; Και ποιο άλλο;»

Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, σύμφωνα με το 50% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 47% των πολιτών το έβλεπε ως το σημαντικότερο πρόβλημα.

είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, σύμφωνα με το 50% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 47% των πολιτών το έβλεπε ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Η οικονομία είναι το δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με το 31% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 31% το έβλεπε ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα.

είναι το δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με το 31% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 31% το έβλεπε ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα. Η κρίση των θεσμών είναι το τρίτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, σύμφωνα με το 21% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 23% το έβλεπε επίσης ως ένα από τα βασικά προβλήματα της χώρας.

είναι το τρίτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, σύμφωνα με το 21% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 23% το έβλεπε επίσης ως ένα από τα βασικά προβλήματα της χώρας. Η διαφθορά είναι το τέταρτο σημαντικότερο πρόβλημα βλέπει το 14% των πολιτών, ότι αντιμετωπίζει η χώρα, τον Ιούνιο του 2026. Μάλιστα, το ίδιο ποσοστό θεωρούσε το πρόβλημα από τα πιο σημαντικά που επηρεάζουν τη χώρα.

είναι το τέταρτο σημαντικότερο πρόβλημα βλέπει το 14% των πολιτών, ότι αντιμετωπίζει η χώρα, τον Ιούνιο του 2026. Μάλιστα, το ίδιο ποσοστό θεωρούσε το πρόβλημα από τα πιο σημαντικά που επηρεάζουν τη χώρα. Η εξωτερική πολιτική και οι πόλεμοι είναι ένα πρόβλημα που το 10% θεωρεί σημαντικό και που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 12% το έβλεπε ως ένα βασικό πρόβλημα της χώρας.

Πώς τα πάει η κύβερνηση σε συγκεκριμένους τομείς;

«Θα ήθελα να μου πείτε τώρα ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από το έργο της Κυβέρνησης σε συγκεκριμένους τομείς», ερωτήθηκαν να απαντήσουν οι πολίτες.

Στα γεωπολιτικά θέματα και θέματα διεθνών σχέσεων (Ελληνοτουρκικά, σχέσει με ΗΠΑ, Ρωία, Ισραήλ, ΕΕ κλπ): Μάλλον αρνητικές απάντησε το 47%, ενώ το 37% μάλλον θετικές, το 15% ούτε θετικές ούτε αρνητικές και το 1% «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Μάλλον αρνητικές απάντησε το 47%, ενώ το 37% μάλλον θετικές, το 15% ούτε θετικές ούτε αρνητικές και το 1% «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ». Στα θέματα της καθημερινότητας (σχέσεις κράτους – πολίτη, κράτος πρόνοιας, ασφάλεια κλπ): Μάλλον αρνητικές απάντησε το 67%, ενώ το 22% μάλλον θετικές και το 11% ούτε θετικές ούτε αρνητικές.

Μάλλον αρνητικές απάντησε το 67%, ενώ το 22% μάλλον θετικές και το 11% ούτε θετικές ούτε αρνητικές. Στα θέματα Δημοκρατίας και Θεσμών (Δικαιοσύνη, λογοδοσία, διαφάνεια κλπ): Μάλλον αρνητικές απάντησε το 73%, ενώ το 19% μάλλον θετικές και το 8% ούτε θετικές ούτε αρνητικές.

Μάλλον αρνητικές απάντησε το 73%, ενώ το 19% μάλλον θετικές και το 8% ούτε θετικές ούτε αρνητικές. Στα θέματα Οικονομίας (μισθοί, ακρίβεια, φορολογίακλπ): Μάλλον αρνητικές απάντησε το 75%, ενώ το 16% μάλλον θετικές και το 9% ούτε θετικές ούτε αρνητικές.

Η ταυτότητα της δημοσκόπησης

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