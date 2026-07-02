search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 15:12
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 14:44

Ο Οικονόμου βάζει… εκλογικό πήχη: Αλίμονο αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία με αυτή την αντιπολίτευση

02.07.2026 14:44
oikonomou_1710_1460-820_new

Σε πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απαξίωση της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, μια δήλωση του βουλευτή Φθιώτιδας της ΝΔ και πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονομού, κάλλιστα θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως ορισμός εκλογικού πήχη για το κυβερνών κόμμα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Γ. Οικονόμου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αλίμονο με αυτή την αντιπολίτευση αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία. Θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καταφέρει να πείσουμε μεγάλα κοινωνικά στρώματα ότι απέναντι σε μια πρόταση ακυβερνησίας, σε μία Βαβέλ, σε μία προφανή αδυναμία να συνεννοηθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι της ΝΔ ακόμα και για τα πιο απλά δεν θα έχουμε καταφέρει να τους πείσουμε ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει με ασφάλεια, με σταθερότητα».

Να σημειωθεί, επίσης, ότι σχετικά με τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ, που κατέληξαν σε τραγωδία, ο Γ. Οικονόμου φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από την κεντρική «γραμμή», σημειώνοντας ότι «αυτό που έχει σημασία για την ελληνική Αριστερά στο σύνολό της είναι ότι θα πρέπει να κάνει πιο γενναία βήματα σε ότι αφορά την καταδίκη τέτοιων ενεργειών και την συμπόρευσή της με θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις που και συμβολικά και ουσιαστικά δυσκολεύουν αυτές τις ενέργειες. Χθες υπήρξε καταδίκη και αυτό είναι θετικό. Δεν ήταν αυτονόητο πριν από 15 χρόνια, είναι μια πρόοδος αυτή για το πολιτικό σύστημα».

Ενδιαφέρον…

Διαβάστε επίσης

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

Νέο «καρφί» Σαμαρά για ελληνοτουρκικά: Τα μόνα «ήρεμα νερά» είναι μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα

Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ για τη β’ θέση και αναλύσεις στον αέρα…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
allwyn-pet-shop-boys-9
ADVERTORIAL

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.) – Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

mitsotakis-grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και Ράφαελ Γκρόσι – Τι συζήτησαν

DSCF0287
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

aniston-curtis-new
LIFESTYLE

Καλοκαιρινές διακοπές για Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Οι νέες φωτογραφίες του ζευγαριού

oikonomou_1710_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Οικονόμου βάζει… εκλογικό πήχη: Αλίμονο αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία με αυτή την αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

liagkas-touni-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο - Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 15:07
allwyn-pet-shop-boys-9
ADVERTORIAL

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.) – Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

mitsotakis-grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και Ράφαελ Γκρόσι – Τι συζήτησαν

DSCF0287
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

1 / 3