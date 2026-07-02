Ο Οικονόμου βάζει… εκλογικό πήχη: Αλίμονο αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία με αυτή την αντιπολίτευση

Σε πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απαξίωση της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, μια δήλωση του βουλευτή Φθιώτιδας της ΝΔ και πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονομού, κάλλιστα θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως ορισμός εκλογικού πήχη για το κυβερνών κόμμα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Γ. Οικονόμου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αλίμονο με αυτή την αντιπολίτευση αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία. Θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καταφέρει να πείσουμε μεγάλα κοινωνικά στρώματα ότι απέναντι σε μια πρόταση ακυβερνησίας, σε μία Βαβέλ, σε μία προφανή αδυναμία να συνεννοηθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι της ΝΔ ακόμα και για τα πιο απλά δεν θα έχουμε καταφέρει να τους πείσουμε ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει με ασφάλεια, με σταθερότητα».

Να σημειωθεί, επίσης, ότι σχετικά με τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ, που κατέληξαν σε τραγωδία, ο Γ. Οικονόμου φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από την κεντρική «γραμμή», σημειώνοντας ότι «αυτό που έχει σημασία για την ελληνική Αριστερά στο σύνολό της είναι ότι θα πρέπει να κάνει πιο γενναία βήματα σε ότι αφορά την καταδίκη τέτοιων ενεργειών και την συμπόρευσή της με θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις που και συμβολικά και ουσιαστικά δυσκολεύουν αυτές τις ενέργειες. Χθες υπήρξε καταδίκη και αυτό είναι θετικό. Δεν ήταν αυτονόητο πριν από 15 χρόνια, είναι μια πρόοδος αυτή για το πολιτικό σύστημα».

Ενδιαφέρον…

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