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17.08.2026 12:25

Φωτιά στο Κορωπί: Σηκώθηκαν εναέρια – «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα (video)

17.08.2026 12:25
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Πηγή φωτογραφίας: FB/Πυρκαγιά Ενημέρωση

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Αργιθέα Κορωπίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 12:00.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ συμμετέχουν και εθελοντές.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κρωπίας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Μάλιστα, οι κάτοικοι έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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