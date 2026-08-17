Καβάλα: Συνελήφθη 80χρονος για εμπρησμό από πρόθεση 

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Στη σύλληψη ενός 80χρονου ημεδαπού για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Δίποταμος του δήμου Νέστου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά, με τη χρήση γυμνής φλόγας, σε ξηρά χόρτα, περίπου στις 19:25 το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση. Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Καβάλας.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Έλεγχοι και αυτοψία στο Παληό

Παράλληλα, το πρωί της Κυριακής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους και αυτοψία στην τουριστική περιοχή Παληό του δήμου Καβάλας, μετά από καταγγελίες για άναμμα φωτιάς σε αυλές κατοικιών για μπάρμπεκιου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχής, η οποία περιβάλλεται από αισθητικό δάσος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 722 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.152.891,95 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 271 (89,74%) αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 31 (10,26%) αφορούν εμπρησμό από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με τους υπαίτιους, όταν ταυτοποιούνται, να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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