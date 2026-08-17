Σαλαμίνα: Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι – Τι εξετάζουν οι αρχές για την φωτιά

Takeaways by to pontiki AI Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους και δέκα άτομα τραυματίστηκαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα.

Οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε οικιστικές και δασικές εκτάσεις.

Οι αρχές απομάκρυναν δια θαλάσσης περισσότερους από 500 πολίτες με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικών σκαφών.

Η Πυροσβεστική εξετάζει το ενδεχόμενο εμπρησμού, αξιολογώντας βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι δύο εστίες φωτιάς.

Ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για την αποφυγή κινδύνων.

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Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και τεράστιες κατστροφές είναι ο βαρύς απολογισμός από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, με την εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς να παρουσιάζεται πλέον βελτιωμένη.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο ηλικιωμένοι

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τα δύο πτώματα βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Πρόκειται, για έναν άνδρα περίπου 92 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και μια γυναίκα περίπου 70 ετών, η οποία μετακινούνταν με μπαστούνι.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει από την περιοχή μέσω του ρέματος, αντί να κινηθεί προς την οδό Ανδρομάχης. Ωστόσο, το ρέμα ήταν γεμάτο ξερά χόρτα, με την φωτιά να έχει ήδη περικυκλώσει την περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ηλικιωμένος άνδρας δυσκολευόταν να μετακινηθεί και η σύζυγός του προσπάθησε να τον βοηθήσει. Κάλεσε σε βοήθεια, όμως οι γείτονες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς οι φλόγες είχαν ήδη «τυλίξει» την κατοικία του ζευγαριού.

Εκεί έχασαν τα ίχνη τους, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να εντοπιστεί από τους πυροσβέστες νεκρό στο ρέμα που υπάρχει σε κοντινή απόσταση από το σπίτι τους.

Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, πέντε άτομα διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, από τα οποία τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Δύο γυναίκες παραμένουν υπό νοσηλεία στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, καθώς φέρουν εγκαύματα.

Η μία από τις δύο γυναίκες βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό ρεπορτάζ, φέρει εγκαύματα δεύτερου βαθμού περίπου στο 25% του σώματός της.

«Ήταν ιδιαίτερα δύσκολες πυρκαγιές»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 14:44 στην περιοχή των Περιστεριών, ενώ περίπου 15 λεπτά αργότερα σημειώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή των Σεληνίων. Πρόκειται, όπως είπε, για δύο ιδιαίτερα δύσκολες πυρκαγιές, καθώς εξελίχθηκαν σε περιοχές όπου ο δασικός ιστός γειτνιάζει άμεσα με τον οικιστικό.

Πρώτη και τελευταία προτεραιότητα των πυροσβεστικών και των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, με συνολικά έξι μηνύματα να αποστέλλονται στους πολίτες, προκειμένου να απομακρυνθούν εγκαίρως από τις επικίνδυνες περιοχές, όπως είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, με τη συνδρομή πλοίων του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδιωτικών σκαφών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των καθαρών οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων στις περιοχές όπου ο δασικός ή αγροτικός ιστός συναντά τον οικιστικό, σημειώνοντας ότι αυτοί οι χώροι θα πρέπει να παραμείνουν καθαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς η ύπαρξή τους μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά στην εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και να διευκολύνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, ο κ. Αρτοποιός απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ιδιαίτερα όταν αποστέλλονται μηνύματα μέσω του 112.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πυροσβεστική εστιάζουν ήδη στο ενδεχόμενο να υπάρχει εμπρησμός είτε με δόλο, είτε εξ αμελείας.

Ηδη έχουν στη κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί μετά την κατάσβεση της φωτιάς. Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά και η δεύτερη εστία, με διαφορά λίγων λεπτών, ελάχιστα χιλιόμετρα πιο μακριά, είναι κάτι που έχει προβληματίσει την Πυροσβεστική και εξετάζει την πιθανότητα αυτή.

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