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01.10.2026 18:25

Αγωγή Κιμούλη κατά Ζέτας Δούκα, Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά: Ζητά 700.000 ευρώ για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση

01.10.2026 18:25
kimoulis

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Σε 700.000 ευρώ ανέρχεται συνολικά το ποσό που διεκδικεί ο Γιώργος Κιμούλης από τη Ζέτα Δούκα, τη Δώρα Χρυσικού και τον Νίκο Ψαρρά, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, Γιώργος Γεραρής.

Οι τρεις ηθοποιοί βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 1/10, στο δικαστήριο, όπου επρόκειτο να εξεταστεί η αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον τους ο Γιώργος Κιμούλης για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση δια του Τύπου. Ο ίδιος δεν παρέστη στη διαδικασία.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν προχώρησε στην εκδίκασή της, καθώς η πλευρά του Γιώργου Κιμούλη υπέβαλε αίτημα αναβολής. Ο δικηγόρος του, μιλώντας στο «Πρωινό», γνωστοποίησε ότι η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 22 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε στο ύψος των χρηματικών αξιώσεων: «Σήμερα δόθηκε άλλη μία αναβολή, κατόπιν αιτήματος του κ. Κιμούλη. Η αναβολή, ευτυχώς, είναι τουλάχιστον πολύ σύντομη, για τις 22 Οκτωβρίου. Σε 20 μέρες περίπου θα είμαστε εδώ και θα δικάσουμε την υπόθεση αυτή τη φορά. Ο κ. Κιμούλης ζητάει συνολικά ποσά που αγγίζουν τις 700.00 ευρώ, κατά των τριών ηθοποιών».

Ο κ. Γεραρής εξήγησε, παράλληλα, ότι η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί πλέον σε δύο διαφορετικά σκέλη: «Αυτή τη στιγμή χωρίστηκε η υπόθεση στα δύο. Το ένα σκέλος της δικάζεται με την ειδική διαδικασία, αυτό που είχαμε σήμερα δηλαδή, οι διά του τύπου αξιώσεις του, και υπάρχει και το υπόλοιπο σκέλος της αγωγής του, το οποίο θα δικαστεί με την τακτική διαδικασία. Επομένως πλέον έχει χωριστεί η δίκη στα δύο και συνεχίζεται».

Υπενθυμίζεται ότι η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες της Ζέτας Δούκα σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη για περιστατικά ψυχολογικής, λεκτικής και σωματικής βίας, τα οποία, όπως είχε υποστηρίξει, έζησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Στη συνέχεια, στο πλευρό της τοποθετήθηκαν η Δώρα Χρυσικού και ο Νίκος Ψαρράς. Αφορμή για την αγωγή αποτέλεσε και συνέντευξη της Δώρας Χρυσικού το 2022 σε ιστοσελίδα, στην οποία χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «σκηνική αλητεία», αναφερόμενη στον σκηνοθέτη.

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