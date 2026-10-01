Σάκης Ρουβάς: Η χιουμοριστική προθέρμανση πριν ανέβει στη σκηνή – «Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε» (Video)

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Μια «γεύση» από την προετοιμασία του πριν από μια εμφάνιση θέλησε να δώσει στους fans του ο Σάκης Ρουβάς, μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που μοιράστηκε με τους followers του.

Στην ανάρτηση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram την Πέμπτη, 1/10, ο τραγουδιστής καταγράφεται να κάνει ασκήσεις φωνητικής και να προετοιμάζει τη φωνή του πριν βγει στη σκηνή. Παράλληλα, κάνει κύκλους μέσα στην αίθουσα όπου βρίσκεται, ενώ οι συνεργάτες του περνούν από δίπλα του.

Ο ίδιος θέλησε να δώσει έναν χιουμοριστικό τόνο στη διαδικασία, συνοδεύοντας το βίντεο με τη φράση: «Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε».

Πάνω στο βίντεο, μάλιστα, πρόσθεσε τη δική του περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται γράφοντας: «Έτσι μοιάζει μία “φυσιολογική” προθέρμανση».

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