Κεφαλονιά: Συμπληρωματική απολογία έδωσαν οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς

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Συμπληρωματική απολογία έδωσαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς το περασμένο Πάσχα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Κεφαλονιά.

Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν συνοδεία αστυνομικών από την Αθήνα στην Κεφαλονιά για να δώσουν συμπληρωματική απολογία στην Ανακρίτρια.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τους χειρισμούς στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όταν η Μυρτώ μεταφέρθηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις της.

Νίκος Αλετράς: «Όσα είχε πει έχουν επιβεβαιωθεί στο απόλυτο»

Ο δικηγόρος του 22χρονου Νίκος Αλετράς υποστήριξε ότι τα λεγόμενα του πελάτη του έχουν επιβεβαιωθεί. «Όσα είχε πει ο δικός μου εντολέας στην αρχική του απολογία έχουν επιβεβαιωθεί στο απόλυτο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει προκύψει στοιχείο που να εμπλέκει τον εντολέα του στο περιστατικό και ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας σχετικά με την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης πέραν του εξαμήνου.

Ο κ. Αλετράς εξέφρασε την εκτίμηση ότι η προσωρινή κράτηση του εντολέα του θα μπορούσε να αντικατασταθεί από περιοριστικούς όρους.

Χρήστος Τσόλκας: «Δεν υπήρξε εγκατάλειψη»

Ο δικηγόρος του 26χρονου αρσιβαρίστα Χρήστος Τσόλκας επανέλαβε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε εγκατέλειψαν την Μυρτώ. «Προσέφεραν την όποια δυνατή βοήθεια και μπορώ να σας πω και ακόμα περισσότερη από αυτή που υποχρεούνταν με βάση τους νόμους. Θεωρούμε ότι σε μια επόμενη φάση το κατηγορητήριο θα καταρρεύσει, γιατί κατά την άποψη τη δική μας η υπόθεση έχει καταρρεύσει στην ουσία της».

Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος: Συνεχίζεται η προσωρινή κράτηση

Ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι, στην παρούσα φάση, η προσωρινή κράτηση συνεχίζεται.Όπως ανέφερε: «Δυστυχώς συνεχίζεται η προσωρινή τους κράτηση. Αυτό συναποφάσισαν η κυρία Ανακρίτρια και η κυρία Εισαγγελέας».

Ο ίδιος παρέπεμψε πλέον στην κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, ενώ υποστήριξε ότι κατά τη νέα ανακριτική διαδικασία εξετάστηκαν πρόσθετες μαρτυρίες και ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, τα στοιχεία που προέκυψαν λειτουργούν υπέρ των κατηγορουμένων.

Τα ερωτήματα Θεοδωρακόπουλου για το Νοσοκομείο

Ο κ. Θεοδωρακόπουλος επανέφερε παράλληλα ένα διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, που αφορά όσα συνέβησαν στο Νοσοκομείο.Αναφέρθηκε στον διευθυντή του Νοσοκομείου και επανέλαβε προηγούμενο ισχυρισμό του ότι τη συγκεκριμένη στιγμή «δεν υπήρχε ούτε γιατρός, ούτε καρδιολόγος, ούτε τίποτα».

Στον διάλογο που ακολούθησε επιβεβαίωσε επίσης ότι έχουν ληφθεί καταθέσεις από ανθρώπους του Νοσοκομείου. Η υπόθεση περνά στην επόμενη κρίσιμη φάση.

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