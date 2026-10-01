Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκε ο νέος δικηγόρος της Γάκα από την εκπροσώπησή της – Ποιος την αναλαμβάνει

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Δύο μόλις ημέρες μετά την έναρξη της συνεργασίας τους, ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την εκπροσώπηση της Ιωάννας Γάκα.

«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Νίκου Αλεξανδρή, που μέχρι πριν από λίγο εκπροσωπούσε την 56χρονη γιατρό.

Σημειώνεται ότι μόλις πριν από μερικές ημέρες είχαν παραιτηθεί από την εκπροσώπησή της και οι δύο συνήγοροι που είχαν αναλάβει αρχικά μαζί την υπόθεση της γιατρού και του συζύγου της.

Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της γιατρού

Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε άμεσα η νέα νομική εκπροσώπηση της Ιωάννας Γάκα. Το δικηγορικό γραφείο «Πέτρος Ν Πανταζής και συνεργάτες» αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προσωρινά κρατούμενης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρού, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι η Ιωάννα Γκάκα ουδέποτε είχε εγκρίνει τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου δικηγόρου της, ενώ επισημαίνεται ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτές.

Ο κ. Πανταζής αναφέρει στο Δελτίο Τύπου τα εξής

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση».

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