Η ανατριχιαστική ερώτηση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

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Μάρτυρες που παραβρέθηκαν στην αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ μίλησαν στα ΜΜΕ και περιέγραψαν πώς η καταδικασμένη θανατοποινίτισσα σήκωσε το κεφάλι της και ρώτησε αν ο πόνος ήταν φυσιολογικός μετά τη χορήγηση ενός δεύτερου γύρου του θανατηφόρου κοκτέιλ φαρμάκων.

Η Πάικ, η οποία θα ήταν η πρώτη γυναίκα που επρόκειτο να εκτελεστεί στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια, επέζησε με κάποιο τρόπο από τη διπλή δόση του εξαιρετικά ισχυρού ηρεμιστικού, πεντοβαρβιτάλη, την Τετάρτη – με τους δημοσιογράφους να περιγράφουν πώς η αποτυχημένη εκτέλεση εξελίχθηκε σε κάτι που δεν είχαν ξαναδεί.

«Πέρασαν από δύο γύρους και στο τέλος ανέπνεε ακόμα, ήταν πολύ καταβεβλημένη, σήκωσε το κεφάλι της και κοίταξε γύρω της σε κάποιο σημείο. Είπε ότι υπήρχε ένα σημείο στο χέρι της που την έκαιγε και την πονούσε και ρώτησε αν αυτό ήταν φυσιολογικό», δήλωσε η Κάθριν Σουίνι του WPLN σε συνέντευξη Τύπου μετά την αναβολή της εκτέλεσης.

«Τίποτα από αυτά δεν ήταν φυσιολογικό».

«Όταν μας είπαν να φύγουμε στις 8:53, η Κρίστα Πάικ ανέπνεε ακόμα. Έκαναν δύο ξεχωριστούς γύρους πεντοβαρβιτάλης – κάτι που δεν έχω ξαναδεί – το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να κάνουν έναν δεύτερο γύρο εάν το άτομο είναι ακόμα ζωντανό», αφηγήθηκε η Σουίνι.

«Κάλυψα όλες τις εκτελέσεις πέρυσι και τις περισσότερες από αυτές φέτος, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.»

Το πρωτόκολλο εκτέλεσης του Τενεσί προβλέπει τη χορήγηση μιας δεύτερης θανατηφόρας ένεσης «εάν ο κρατούμενος δεν έχει πεθάνει» μετά την πρώτη. Ωστόσο, δεν διευκρινίζει τι συμβαίνει εάν το άτομο είναι ζωντανό μετά το δεύτερο σετ.

Οι επικριτές της θανατικής ποινής καταδίκασαν τη χρήση θανατηφόρων ενέσεων από το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων του Τενεσί.

«Η πολιτεία του Τενεσί έχει δείξει στον κόσμο ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την εφαρμογή της θανατικής ποινής με τρόπο που να διαφυλάσσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα», δήλωσε η Λόρα Πόρτερ, εκτελεστική διευθύντρια της Εκστρατείας των ΗΠΑ για την Τερματισμό της Θανατικής Ποινής, σε δήλωσή της στην USA Today.

Άλλοι μάρτυρες που βρίσκονταν στις φυλακές του Νάσβιλ για να παρακολουθήσουν την ιστορική εκτέλεση θυμήθηκαν ότι η Πάικ παραπονιόταν για «παλμούς» στο χέρι της.

«Το χέρι μου είναι σαν να πρόκειται να σπάσει. Ένα σημείο πονάει πολύ», άκουσε την Πάικ να λέει η δημοσιογράφος του WKRN, Τόρι Γκέσνερ.

Η δολοφόνος μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι «της παρείχαν μέτρα σωτηρίας».

Η κατάστασή της ήταν ασαφής μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο, ένας γιατρός που προσλήφθηκε από τη νομική ομάδα της Πάικ ως ιατρικός εμπειρογνώμονας δήλωσε ότι πιθανότατα έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη.

«Είναι πολύ πιθανό, ως συνέπεια της καθυστέρησης στην έναρξη της ανάνηψης, να υποστεί εγκεφαλική βλάβη», δήλωσε στο BBC ο Δρ. Τζόελ Ζίβοτ, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Έμορι.

Στα τελευταία της λόγια, η καταδικασμένη δολοφόνος είπε ότι θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της: «με αγάπη», την άκουσε να λέει η δημοσιογράφος του Associated Press, Κιμ Τσάντλερ.

«Είπε ότι αγαπούσε τους ανθρώπους που ήταν εδώ έξω και την μισούσαν», είπε η Τσάντλερ.

«Έκλεισε τη δήλωσή της λέγοντας: “Είμαι ήρεμη. Είμαι έτοιμη να είμαι ελεύθερη”. Έπειτα, είπε κάτι για τον εορτασμό της ελευθερίας της και έκλεισε λέγοντας: “Αυτή είναι μια χαρούμενη μέρα”».

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