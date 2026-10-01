Διπλωματικές πηγές: Προκλητική μονομερής ενέργεια η νέα τουρκική NAVTEX για τον αγωγό προς τα Κατεχόμενα

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«Προκλητική μονομερή ενέργεια» της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική NAVTEX για έρευνες που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας–Κατεχομένων.

Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρουν, «με την παράτυπη τουρκική NAVTEX (953/26), η Τουρκία εξήγγειλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι σύμφωνα με Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Παράλληλα, τονίζουν ότι οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.



Οι διπλωματικές πηγές καταλήγουν ότι «σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας».

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