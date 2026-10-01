Ο Χάλαντ μηνύει αεροπορική εταιρεία για παράνομη χρήση της … κοτσίδας του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κατά της αεροπορικής εταιρείας Norwegian Air κινήθηκε νομικά ο Έρλινγκ Χάλαντ για χρήση του εμπορικού του σήματος.
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ δημοσίευσε meme στο οποίο η κοτσίδα του Χάλαντ καλύπτει ένα από τα αεροπλάνα της.
«Επιβεβαιώνουμε ότι η York Promotions Ltd. και ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάλαντ έχουν καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA», δήλωσε ο δικηγόρος του σούπερσταρ της Μάντσεστερ Σίτι.
Από την πλευρά της η Norwegian Air δήλωσε ότι στόχος της ήταν να εμψυχώσει την εθνική Νορβηγίας. «Είναι αλήθεια ότι λάβαμε μια αγωγή την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όπως σχεδόν ολόκληρη η Νορβηγία, συμμετείχαμε στην εμψύχωση της εθνικής ομάδας αυτό το καλοκαίρι μέσα από ελάχιστες αυθόρμητες αναρτήσεις που βασίζονταν σε τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Είναι κρίμα που οι επευφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε έναν λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες», τόνισε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας».
Διαβάστε επίσης
Τραμπ: Έχω το υψηλότερο IQ, πιστεύω στην γενετική, ο θείος μου δίδασκε το MIT
Τα απίστευτα της Flydubai: «Υδραυλικός προσγειώνει αεροπλάνο», επόμενο επεισόδιο «ψυκτικός πετάει… δράκο»
Η ανατριχιαστική ερώτηση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.