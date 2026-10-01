Ο Χάλαντ μηνύει αεροπορική εταιρεία για παράνομη χρήση της … κοτσίδας του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κατά της αεροπορικής εταιρείας Norwegian Air κινήθηκε νομικά ο Έρλινγκ Χάλαντ για χρήση του εμπορικού του σήματος.

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ δημοσίευσε meme στο οποίο η κοτσίδα του Χάλαντ καλύπτει ένα από τα αεροπλάνα της.

«Επιβεβαιώνουμε ότι η York Promotions Ltd. και ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάλαντ έχουν καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA», δήλωσε ο δικηγόρος του σούπερσταρ της Μάντσεστερ Σίτι.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland is SUING Norwegian airline Norwegian Air Shuttle over the unauthorized use of his image during the World Cup.



The airline posted an edited image of a plane with Haaland’s trademark PONYTAIL, alongside the caption:



“We’ve never looked so Norwegian!"… pic.twitter.com/xnueEL4EDX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 1, 2026

Από την πλευρά της η Norwegian Air δήλωσε ότι στόχος της ήταν να εμψυχώσει την εθνική Νορβηγίας. «Είναι αλήθεια ότι λάβαμε μια αγωγή την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όπως σχεδόν ολόκληρη η Νορβηγία, συμμετείχαμε στην εμψύχωση της εθνικής ομάδας αυτό το καλοκαίρι μέσα από ελάχιστες αυθόρμητες αναρτήσεις που βασίζονταν σε τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Είναι κρίμα που οι επευφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε έναν λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες», τόνισε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας».

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: Έχω το υψηλότερο IQ, πιστεύω στην γενετική, ο θείος μου δίδασκε το MIT

Τα απίστευτα της Flydubai: «Υδραυλικός προσγειώνει αεροπλάνο», επόμενο επεισόδιο «ψυκτικός πετάει… δράκο»

Η ανατριχιαστική ερώτηση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση