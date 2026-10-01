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01.10.2026 18:06

Ο Χάλαντ μηνύει αεροπορική εταιρεία για παράνομη χρήση της … κοτσίδας του

01.10.2026 18:06
Erling-Haaland

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Κατά της αεροπορικής εταιρείας Norwegian Air κινήθηκε νομικά ο Έρλινγκ Χάλαντ για χρήση του εμπορικού του σήματος.

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ δημοσίευσε meme στο οποίο η κοτσίδα του Χάλαντ καλύπτει ένα από τα αεροπλάνα της. 

«Επιβεβαιώνουμε ότι η York Promotions Ltd. και ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάλαντ έχουν καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA», δήλωσε ο δικηγόρος του σούπερσταρ της Μάντσεστερ Σίτι.

Από την πλευρά της η Norwegian Air δήλωσε ότι στόχος της ήταν να εμψυχώσει την εθνική Νορβηγίας. «Είναι αλήθεια ότι λάβαμε μια αγωγή την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όπως σχεδόν ολόκληρη η Νορβηγία, συμμετείχαμε στην εμψύχωση της εθνικής ομάδας αυτό το καλοκαίρι μέσα από ελάχιστες αυθόρμητες αναρτήσεις που βασίζονταν σε τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Είναι κρίμα που οι επευφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε έναν λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες», τόνισε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας». 

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ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 20:18
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