Τραμπ: Έχω το υψηλότερο IQ, πιστεύω στην γενετική, ο θείος μου δίδασκε το MIT

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Σε ακόμη ένα κρεσέντο αυτο-αποθέωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για τον εαυτό του με… τα καλύτερα λόγια, υποστηρίζοντας πως έχει πολύ υψηλό IQ καθώς ο θείος του δίδασκε στο MIT επί 40 χρόνια.

Συνεπώς, το υψηλό του IQ κληρονομήθηκε από τον ίδιο και αυτό τον κάνει να υποστηρίζει θερμά τη γενετική. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει, είναι στο αίμα του να καταλαβαίνει «αυτά τα πράγματα».

Μιλώντας στο περιοδικό Time, με αφορμή τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι ΗΠΑ «βγάζουν πολλά χρήματα» από την τεχνητή νοημοσύνη και ότι δεν θέλει να «καταστρέψει» τον κλάδο με κανονισμούς.

Όταν ρωτήθηκε για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI που παραβίασαν κυβερνητικούς ιστότοπους, αντέδρασε ρωτώντας: «Ποιος τους παραβίασε; Δεν επιτρέπεται να το κάνουν αυτό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις τεράστιες ενεργειακές ανάγκες νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και data centers, σημειώνοντας ότι το αμερικανικό ηλεκτρικό δίκτυο δεν διαθέτει επαρκή ισχύ και ότι οι μεγάλες μονάδες έχουν πλέον τη δυνατότητα να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια.

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