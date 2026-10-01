Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 1/10, στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, όπου ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 15:45, την ώρα που ο 65χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλα άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν από την πτώση του δέντρου.
Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ μέσω του 112 ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διενεργεί το ΑΤ Κασσάνδρας.
Διαβάστε επίσης:
Κακοκαιρία στην Κρήτη: Περισσότερες από 250 κλήσεις στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας
Χαλκιδική: Απατεώνες που παρίσταναν τους αστυνομικούς έκλεψαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ από ηλικιωμένη
Meteo: Στα Ανώγεια Ρεθύμνου το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Έπεσαν 361 mm – Νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων από Παρασκευή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.