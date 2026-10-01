search
ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 20:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2026 18:35

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο

01.10.2026 18:35
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 1/10, στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, όπου ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 15:45, την ώρα που ο 65χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλα άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν από την πτώση του δέντρου.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ μέσω του 112 ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διενεργεί το ΑΤ Κασσάνδρας.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Περισσότερες από 250 κλήσεις στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας

Χαλκιδική: Απατεώνες που παρίσταναν τους αστυνομικούς έκλεψαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Meteo: Στα Ανώγεια Ρεθύμνου το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Έπεσαν 361 mm – Νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων από Παρασκευή





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
libya_metanastes_ellada_1407_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα προτείνει την αναστολή δικαιώματος ασύλου της ΕΕ σε μαζικές μεταναστευτικές ροές

mig 29
ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο ουκρανικό μαχητικό MiG-29 – Νεκρός ο πιλότος

preveza-troxaio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο: 12 νεκροί και 487 τραυματίες σε τροχαία τον Σεπτέμβριο στην Αττική

zimies kriti 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Τεράστιοι όγκοι νερού, βροχή ενός εξαμήνου σε 2 ημέρες – Ένας νεκρός, τεράστιες καταστροφές, ανησυχία για το νέο κύμα βροχοπτώσεων (Photos/Video)

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μύλος για το ενδεχόμενο αύξησης των επιδομάτων βουλευτών που μετέχουν στις επιτροπές – Για «απόφαση» μιλά η Ζωή, διαψεύδουν κύκλοι Κακλαμάνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ios
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ίος: Με τις ευλογίες του ΚΑΣ και της Μενδώνη το πεντάστερο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι

pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις και servicers: Τι αλλάζει για τους οφειλέτες – Εντός του Οκτωβρίου ψηφίζονται οι νέες ρυθμίσεις ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

rififi-
MEDIA

Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» στην τηλεθέαση - «Μηδένισε» τον ανταγωνισμό το τελευταίο επεισόδιο

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

mitsotakis_bakogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόρα Μπακογιάννη: Η δύσκολη ισορροπία, τα εκατέρωθεν πυρά και τα φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 20:20
libya_metanastes_ellada_1407_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα προτείνει την αναστολή δικαιώματος ασύλου της ΕΕ σε μαζικές μεταναστευτικές ροές

mig 29
ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο ουκρανικό μαχητικό MiG-29 – Νεκρός ο πιλότος

preveza-troxaio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο: 12 νεκροί και 487 τραυματίες σε τροχαία τον Σεπτέμβριο στην Αττική

1 / 3