Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο

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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 1/10, στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, όπου ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 15:45, την ώρα που ο 65χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλα άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν από την πτώση του δέντρου.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ μέσω του 112 ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διενεργεί το ΑΤ Κασσάνδρας.

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