Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ – Παρατείνεται για τουλάχιστον ένα μήνα η παραμονή των Patriots στη Σαουδική Αραβία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην απόφαση να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία προχώρησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, η παράταση της παρουσίας των Patriot για έναν μήνα αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα. Μετά το πέρας του ενός μήνα, το ΚΥΣΕΑ θα επαναξιολογήσει τις συνθήκες και θα αποφασίσει για την περαιτέρω παραμονή ή την επιστροφή του οπλικού συστήματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στο Ριάντ στις 24 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-χωρών του Κόλπου. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρωθυπουργός θα έχει και διμερή συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα σχετικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα.

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων.

Διαβάστε επίσης

«Τριγωνική» σύγκρουση Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκη, Θεοδωρικάκου στη Βουλή

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόρα Μπακογιάννη: Η δύσκολη ισορροπία, τα εκατέρωθεν πυρά και τα φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση

Τα Τέμπη… επιστρέφουν: Τι σημαίνει η δίκη Τριαντόπουλου, Αγοραστού για το μπάζωμα και ποιους εκθέτει το βούλευμα – καταπέλτης