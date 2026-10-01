Κρίστα Πάικ: Τραγωδία η αποτυχημένη εκτέλεση, λέει ο κυβερνήτης του Τενεσί –  Καταργήστε τη θανατική ποινή, η έκκληση του ΟΗΕ στις ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι χαρακτήρισε τραγωδία την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων.

Οι δικηγόροι της καταδικασθείσας υποστήριξαν ότι η διαδικασία προκάλεσε στην Πάικ περιττή οδύνη, ενώ η ίδια μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην Πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους και ζήτησε έρευνα από ανεξάρτητους ειδικούς.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επέκρινε τη διαδικασία, χαρακτηρίζοντας τις αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης ως αποκρουστικές και βάναυσες.

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Ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι χαρακτήρισε «τραγωδία» την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ, λίγες ώρες αφότου η γυναίκα επέζησε από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν σε φυλακή του Νάσβιλ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

«Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα», είπε στους δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης. «Είναι μια τραγωδία και με ανησυχεί βαθύτατα το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε αυτήν την Πολιτεία. Ο λαός αξίζει κάτι καλύτερο και θα φροντίσουμε να συμβεί», πρόσθεσε.

Tennessee Governor Mike Lee spoke after he ordered an investigation and a temporary halt to scheduled executions after Christa Pike appeared to still be breathing and was sent to a hospital in an unknown condition after an attempted execution. https://t.co/KIMqvqdFz9 pic.twitter.com/GjN6ZEO6uU — ABC News (@ABC) October 1, 2026

Η 50χρονη Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο τη δεκαετία του 1990, όταν ήταν ακόμη έφηβη, για τη δολοφονία μιας 19χρονης. Η αποτυχημένη θανάτωσή της την Τετάρτη, η δεύτερη φέτος, υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Πολιτείες στην υλοποίηση των εκτελέσεων με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα. Το Τενεσί άλλαξε το πρωτόκολλο των εκτελέσεων το 2024, αποφασίζοντας στο εξής να χρησιμοποιεί μόνο ένα θανατηφόρο διάλυμα με πεντοβαρβιτάλη, ένα πανίσχυρο βαρβιτουρικό. Στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο τέτοιες ενέσεις, είπαν οι δικηγόροι της, προκαλώντας της «περιττή οδύνη», χωρίς όμως να την σκοτώσουν.

Η Σωφρονιστική Υπηρεσία του Τενεσί ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση διακόπηκε και η Πάικ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η κατάστασή της δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο Λι είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι σαφές τι δεν πήγε καλά στη διαδικασία, ότι δεν έχει ενημερωθεί για την κατάσταση της Πάικ και δεν έχει μιλήσει με την οικογένειά της. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην Πολιτεία μέχρι το τέλος τους έτους και ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά.

Gov. Bill Lee said Tennesseans expect death sentences to be carried out “in a manner that’s not only legal and constitutional, but effective. And that didn’t happen.” https://t.co/pYoCr1tE8S pic.twitter.com/QikYjSfvq8 — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 1, 2026

Οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ είπε ότι η περίπτωση της Πάικ δείχνει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. «Η παρατεταμένη οδύνη, σωματική και ψυχική, από τις αλλεπάλληλες αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης είναι αποκρουστική και βάναυση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τις αμερικανικές αρχές να μην επιχειρήσουν ξανά να εκτελέσουν την Πάικ.

Η Πάικ ήταν μόλις 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο φίλο της Ταντάριλ Σιπ και μια άλλη νεαρή γυναίκα παρέσυραν σε δασώδη περιοχή μια 19χρονη συμμαθήτριά τους σε κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, την βασάνισαν και την σκότωσαν. Η Πάικ και ο Σιπ ομολόγησαν τον φόνο και καταδικάστηκαν, η πρώτη σε θάνατο και ο δεύτερος σε ισόβια κάθειρξη.

Οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της Πάικ προσπάθησαν ανεπιτυχώς να σταματήσουν την εκτέλεσή της, επικαλούμενοι το νεαρό της ηλικίας της την εποχή του εγκλήματος, το γεγονός ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί και έπασχε από ψυχική νόσο για την οποία δεν λάμβανε θεραπεία.

Τον περασμένο Μάιο το Τενεσί ανέστειλε την εκτέλεση του καταδικασμένου δολοφόνου Τόνι Καράδερς επειδή οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, έπειτα από μία ώρα προσπαθειών δεν κατάφεραν να βρουν φλέβα για να του χορηγήσουν το ενέσιμο διάλυμα.

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