search
ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 22:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2026 20:27

Κρίστα Πάικ: Τραγωδία η αποτυχημένη εκτέλεση, λέει ο κυβερνήτης του Τενεσί –  Καταργήστε τη θανατική ποινή, η έκκληση του ΟΗΕ στις ΗΠΑ

01.10.2026 20:27
crista pike tenessee 76- new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι χαρακτήρισε τραγωδία την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων.
  • Οι δικηγόροι της καταδικασθείσας υποστήριξαν ότι η διαδικασία προκάλεσε στην Πάικ περιττή οδύνη, ενώ η ίδια μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο.
  • Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην Πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους και ζήτησε έρευνα από ανεξάρτητους ειδικούς.
  • Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επέκρινε τη διαδικασία, χαρακτηρίζοντας τις αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης ως αποκρουστικές και βάναυσες.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι χαρακτήρισε «τραγωδία» την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ, λίγες ώρες αφότου η γυναίκα επέζησε από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν σε φυλακή του Νάσβιλ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

«Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα», είπε στους δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης. «Είναι μια τραγωδία και με ανησυχεί βαθύτατα το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε αυτήν την Πολιτεία. Ο λαός αξίζει κάτι καλύτερο και θα φροντίσουμε να συμβεί», πρόσθεσε.

Η 50χρονη Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο τη δεκαετία του 1990, όταν ήταν ακόμη έφηβη, για τη δολοφονία μιας 19χρονης. Η αποτυχημένη θανάτωσή της την Τετάρτη, η δεύτερη φέτος, υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Πολιτείες στην υλοποίηση των εκτελέσεων με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα. Το Τενεσί άλλαξε το πρωτόκολλο των εκτελέσεων το 2024, αποφασίζοντας στο εξής να χρησιμοποιεί μόνο ένα θανατηφόρο διάλυμα με πεντοβαρβιτάλη, ένα πανίσχυρο βαρβιτουρικό. Στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο τέτοιες ενέσεις, είπαν οι δικηγόροι της, προκαλώντας της «περιττή οδύνη», χωρίς όμως να την σκοτώσουν.

Η Σωφρονιστική Υπηρεσία του Τενεσί ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση διακόπηκε και η Πάικ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η κατάστασή της δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο Λι είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι σαφές τι δεν πήγε καλά στη διαδικασία, ότι δεν έχει ενημερωθεί για την κατάσταση της Πάικ και δεν έχει μιλήσει με την οικογένειά της. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην Πολιτεία μέχρι το τέλος τους έτους και ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά.

Οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ είπε ότι η περίπτωση της Πάικ δείχνει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. «Η παρατεταμένη οδύνη, σωματική και ψυχική, από τις αλλεπάλληλες αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης είναι αποκρουστική και βάναυση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τις αμερικανικές αρχές να μην επιχειρήσουν ξανά να εκτελέσουν την Πάικ.

Η Πάικ ήταν μόλις 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο φίλο της Ταντάριλ Σιπ και μια άλλη νεαρή γυναίκα παρέσυραν σε δασώδη περιοχή μια 19χρονη συμμαθήτριά τους σε κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, την βασάνισαν και την σκότωσαν. Η Πάικ και ο Σιπ ομολόγησαν τον φόνο και καταδικάστηκαν, η πρώτη σε θάνατο και ο δεύτερος σε ισόβια κάθειρξη.

Οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της Πάικ προσπάθησαν ανεπιτυχώς να σταματήσουν την εκτέλεσή της, επικαλούμενοι το νεαρό της ηλικίας της την εποχή του εγκλήματος, το γεγονός ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί και έπασχε από ψυχική νόσο για την οποία δεν λάμβανε θεραπεία.

Τον περασμένο Μάιο το Τενεσί ανέστειλε την εκτέλεση του καταδικασμένου δολοφόνου Τόνι Καράδερς επειδή οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, έπειτα από μία ώρα προσπαθειών δεν κατάφεραν να βρουν φλέβα για να του χορηγήσουν το ενέσιμο διάλυμα.

Διαβάστε επίσης:

Καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο ουκρανικό μαχητικό MiG-29 – Νεκρός ο πιλότος

«Φουσκώνει» η μαθητική οργή στη Γαλλία: Τι πυροδότησε τις διαδηλώσεις, «πρέπει να κάνουμε χαμό για να ακουστούμε» – Καταστολή η απάντηση του στριμωγμένου Μακρόν

Τζάρεντ Κούσνερ: Διαπραγματευτής για την ειρήνη στη Γάζα και… επενδυτής σε ισραηλινή βιομηχανία όπλων ταυτόχρονα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άλιμο για εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

christa_pike_ektelesi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή και νοσηλεύεται, λέει ο δικηγόρος της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

ETHNIKI-123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Ελλάδα – Ολλανδία 1-0 – Live το ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα

rubio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε επίσημα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

mexico epithesi sxoleio – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δύο 18χρονοι εισέβαλαν σε σχολείο με ματσέτες και μολότοφ, σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν μαθητές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ios
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ίος: Με τις ευλογίες του ΚΑΣ και της Μενδώνη το πεντάστερο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι

pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις και servicers: Τι αλλάζει για τους οφειλέτες – Εντός του Οκτωβρίου ψηφίζονται οι νέες ρυθμίσεις ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

rififi-
MEDIA

Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» στην τηλεθέαση - «Μηδένισε» τον ανταγωνισμό το τελευταίο επεισόδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 22:25
xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άλιμο για εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

christa_pike_ektelesi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή και νοσηλεύεται, λέει ο δικηγόρος της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

ETHNIKI-123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Ελλάδα – Ολλανδία 1-0 – Live το ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα

1 / 3