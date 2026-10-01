Τζάρεντ Κούσνερ: Διαπραγματευτής για την ειρήνη στη Γάζα και… επενδυτής σε ισραηλινή βιομηχανία όπλων ταυτόχρονα

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Για τρανταχτή περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κάνει λόγο το CNN που αποκαλύπτει τον διπλό – και αντιφατικό – ρόλο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ με ρόλο διαπραγματευτή για την ειρήνη στη Γάζα ενώ ταυτόχρονα είναι μεγαλομέτοχος σε ισραηλινή βιομηχανία όπλων.

Μέχρι στιγμής, ο Κούσνερ έχει καταφέρει να αποφύγει τον ενδελεχέστερο έλεγχο αυτής της πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ενεργώντας ως εθελοντής στη διαπραγμάτευση, αντί να αποδεχτεί μια κυβερνητική θέση που θα απαιτούσε να αποκαλύψει τα οικονομικά του.

Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Κούσνερ έχει διαμορφώσει έναν άνευ προηγουμένου διπλό ρόλο υπό την κυβέρνηση Τραμπ – έναν ρόλο που συνδυάζει επικερδείς επιχειρήσεις και πολιτικές υψηλού ρίσκου εν μέσω ενός καταστροφικού πολέμου.

Το CNN χρησιμοποίησε τους ισραηλινούς νόμους περί οικονομικής διαφάνειας για να εντοπίσει ορισμένες από τις επενδύσεις της Phoenix Financial, μιας εταιρείας με έδρα το Τελ Αβίβ, στην οποία ο επενδυτικός όμιλος του Κούσνερ διπλασίασε το μερίδιό του πέρυσι, λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στο Οβάλ Γραφείο. Ο Κούσνερ αργότερα περιέγραψε την Phoenix ως την «καλύτερη επένδυση» της Affinity.

Αυτά τα αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν μόνο ένα κλάσμα των συμμετοχών της Phoenix, δείχνουν ότι η Phoenix έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στον μεγαλύτερο κατασκευαστή όπλων του Ισραήλ, την Elbit Systems. Η Phoenix κατέχει επίσης μερίδια σε τουλάχιστον οκτώ άλλες εταιρείες που παρέχουν εξοπλισμό για τον ισραηλινό στρατό, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέχρι πολεμικά πλοία και μηχανήματα κατεδάφισης, σύμφωνα με το CNN.

Η Affinity δεν κατέχει άμεσα μερίδιο στις εννέα εταιρείες που αποκάλυψε το CNN – αλλά αναμένεται να αποκομίσει οφέλη όταν η Phoenix αποκομίσει κέρδος.

Από την άνοιξη του 2025, ο Κούσνερ αποτελεί κορυφαία φωνή της κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή, συμβουλεύοντας τον Τραμπ και πετώντας σε όλο τον κόσμο για να διαπραγματευτεί με ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – και μάλιστα αποκαλύπτοντας σχέδια για την ανοικοδόμηση και τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε παγκόσμιο τουριστικό κόμβο.

Ο Κούσνερ ήταν βασικός αρχιτέκτονας της εκεχειρίας στη Γάζα που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Ισραήλ και της Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο. Παρά τη συμφωνία αυτή, το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά τον θύλακα σχεδόν καθημερινά.

Το CNN δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι οι ενέργειες του Κούσνερ ως διπλωμάτη επηρέασαν άμεσα τις επενδύσεις που εξετάστηκαν. Ωστόσο, η εταιρεία του έχει αποκομίσει σημαντικά κέρδη από την επένδυσή της στη Phoenix, εξαργυρώνοντας το ένα τέταρτο του μεριδίου της τον Ιούλιο για περισσότερα από 340 εκατομμύρια δολάρια – μια απόδοση μεγαλύτερη από πέντε φορές την αρχική αγορά μετοχών. Η Affinity, η οποία ανήκει αποκλειστικά στον Κούσνερ, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Phoenix με μερίδιο 7,4% αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τον Ιούλιο.

Ο Κούσνερ έχει μιλήσει με ειλικρίνεια τόσο για την επένδυσή του όσο και για τον ρόλο του ως μεσολαβητή ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό κέρδος είναι ο καλύτερος δρόμος προς τη διαρκή ειρήνη.

«Όταν φέρνεις κοντά έναν Άραβα και έναν Ισραηλινό και αρχίζουν να μιλάνε για μια επιχειρηματική ευκαιρία, ξεχνούν όλα τα άλλα και μετά συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες», δήλωσε ο Κούσνερ στο podcast «No Priors» τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

«Οι επενδυτές μου από τη Μέση Ανατολή κοιτάζουν τώρα το Ισραήλ και λένε: “Περιμένετε ένα λεπτό, ίσως υπάρχει κάποιο όφελος από τη διεξαγωγή αυτών των πολέμων”», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι επικριτές λένε ότι οι οικονομικές εμπλοκές του Κούσνερ σε συνδυασμό με τον ανεπίσημο ρόλο του ως ισχυρού εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε μια περιοχή που μαστίζεται από τον πόλεμο εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν ενεργεί προς το συμφέρον των φορολογουμένων ή προς το συμφέρον των δικών του κερδών.

«Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που επωφελούνται από τον πόλεμο ή τις κυβερνητικές πολιτικές. Η διαφορά είναι ότι οι άνθρωποι που επωφελούνται δεν θα πρέπει να είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τη χάραξη αυτής της πολιτικής. Και αυτό συμβαίνει εδώ», δήλωσε η Σύνθια Μπράουν, επικεφαλής σύμβουλος δεοντολογίας της οργάνωσης «Πολίτες για την Ευθύνη και την Ηθική» στην Ουάσινγκτον.

Ορισμένα από τα μερίδια της Phoenix σε εταιρείες που συνδέονται με τον ισραηλινό στρατό προήλθαν από την εταιρεία του Κούσνερ που έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος. Ταυτόχρονα έχει επενδύσει σε μια εταιρεία που κατασκευάζει ηλεκτρονικούς πυροσωλήνες για βλήματα που χρησιμοποιούνται στη Γάζα, και σε μια άλλη που κατασκευάζει εξαρτήματα για ισραηλινά άρματα μάχης.

Ως ιδιωτική εταιρεία, η Affinity, όπως και ο Κούσνερ, δεν υποχρεούται βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας να αποκαλύπτει πού επενδύει. Ο Κούσνερ αποκάλυψε τον Μάρτιο ότι η Affinity είχε πραγματοποιήσει 28 επενδύσεις μέχρι στιγμής, αλλά το μέγεθος του μεριδίου της στην Phoenix σε σχέση με το υπόλοιπο των συμμετοχών της παραμένει ασαφές.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απέρριψε τις ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ρόλων του Κούσνερ ως εθελοντή και επιχειρηματία, αποκαλώντας τους μια «κουρασμένη αφήγηση που οι Δημοκρατικοί έχουν προωθήσει εναντίον του Προέδρου Τραμπ, της οικογένειάς του και της κυβέρνησής του εδώ και μια δεκαετία».

«Οι προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τζάρεντ Κούσνερ δεν έχουν καμία σχέση με τις διπλωματικές του υποχρεώσεις, τις οποίες διεξάγει σε εθελοντική βάση κατόπιν αιτήματος του Προέδρου», δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι. Επικαλέστηκε το «ρεκόρ επιτυχιών» του σε προηγούμενες διπλωματικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στη διαμεσολάβηση των Συμφωνιών του Αβραάμ, των συμφωνιών ομαλοποίησης μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, έχουν επιδιώξει να ξεκινήσουν νέες έρευνες για τις δραστηριότητες του Κούσνερ στην περιοχή, έρευνες που θα μπορούσαν να ενταθούν εάν ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής στις ενδιάμεσες εκλογές. Σε επιστολή που έστειλε στον Κούσνερ τον Απρίλιο, υποσχόμενος έρευνα από την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν περιέγραψε τους διπλούς ρόλους του Κούσνερ ως μια «εντελώς ασυμβίβαστη και ανήθικη» απόφαση που, όπως είπε, «στοιχειώνει την αμερικανική εξωτερική πολιτική από τότε που ο Πρόεδρος Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον το 2025».

Τον Ιανουάριο, ο Κούσνερ αποκάλυψε ένα «γενικό σχέδιο» για την ανοικοδόμηση της Γάζας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης «παράκτιου τουρισμού» επαρκούς μήκους για 180 ουρανοξύστες και ενός αεροδρομίου που θα αντικαθιστούσε ένα που καταστράφηκε σε ισραηλινές επιδρομές πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η «Νέα Γάζα» θα ήταν ένα κέντρο βιομηχανίας, είπε ο Κούσνερ, εκλιπαρώντας τον ιδιωτικό τομέα να εμφανιστεί και υποσχόμενος «εκπληκτικές επενδυτικές ευκαιρίες» που τους περίμεναν στη Γάζα.

Ενώ ο Κούσνερ δεν υποχρεούται να αποκαλύψει τις συμμετοχές του λόγω της εθελοντικής του ιδιότητας, οι οικονομικοί κανονισμοί του Ισραήλ παρέχουν μια σπάνια ευκαιρία για μια εταιρεία στην οποία έχει επενδύσει η Affinity. Ως εισηγμένη εταιρεία, η Phoenix υποχρεούται να δημοσιεύει ορισμένες επιχειρηματικές λεπτομέρειες στις ισραηλινές ρυθμιστικές αρχές κάθε τρίμηνο. Αυτά τα έγγραφα δείχνουν ότι η Phoenix έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε εταιρείες που έχουν συνεργαστεί με τον ισραηλινό στρατό καθώς αυτός διεξάγει πόλεμο στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν.

Το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ αυτών των εταιρειών, αξίας τουλάχιστον 265 εκατομμυρίων δολαρίων, ανήκει στην Elbit Systems, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή όπλων του Ισραήλ. Τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία εξασφάλισε συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων για προηγμένα αερομεταφερόμενα πυρομαχικά, 48 εκατομμυρίων δολαρίων για χιλιάδες βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών και 210 εκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση των αρμάτων μάχης του στρατού.

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