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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι αδύνατον να είμαστε βέβαιοι ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ και επισήμανε την ανάγκη να αποτραπεί ένα τέτοιου είδους σενάριο. Η Μόσχα δεν εκφοβίζει κανέναν, οι δηλώσεις σχετικά με την προστασία της περιοχής του Καλίνινγκραντ δεν αποτελούν εκφοβισμό, αλλά απάντηση σε απόπειρα εκφοβισμού της Ρωσίας, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως το ζήτημα της χρήσης από τη Ρωσία όλων των διαθέσιμων όπλων θα τεθεί αναπόφευκτα και αμέσως στην ημερήσια διάταξη, εάν υπάρξει άμεση επίθεση στην περιοχή του Καλίνινγκραντ ή σε άλλες ρωσικές περιοχές.

Μιλώντας στο φόρουμ της λέσχης «Βαλντάι» στο οποίο συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη Ρωσία στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε: «Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε». Δήλωσε ωστόσο ότι αν και η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κανέναν, θα αντιδράσει σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι πολύ πιθανόν να συνεχισθούν καθώς ο κόσμος αλλάζει, αλλά η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς, όπως είπε, η ηγεμονία της Δύσης θα φθίνει.

Τα καταστροφικά σενάρια πρέπει να αποφευχθούν, είπε ο Πούτιν.

«Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι, δυστυχώς, εξαιρετικά πιθανή. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες θεμελιώδεις αλλαγές —και οι ευκαιρίες που προσφέρουν— τροφοδοτούν τις φιλοδοξίες και την προθυμία να αναλάβει κανείς κινδύνους με σκοπό ένα φαινομενικά τεράστιο κέρδος», δήλωσε ο Πούτιν.

«Αν θέλουμε να ζήσουμε —και όλοι θέλουν να ζήσουν— τότε, όπως είχα πει κάποτε σε μια δημόσια ομιλία μου: “Ας ζήσουμε ειρηνικά και ας αναζητήσουμε από κοινού τρόπους για να το πετύχουμε”», δήλωσε ο Πούτιν.

Παράλληλα, ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι «μια δύσκολη και εύθραυστη διαδικασία, η οποία είναι πολύ δύσκολο να εδραιωθεί και πολύ εύκολο να καταστραφεί».

Σημείωσε ότι ακόμη και τα συμφέροντα των πιο στενών εταίρων δεν μπορούν να συμπίπτουν απόλυτα. «Τι να πούμε, λοιπόν, για τις χώρες που βρίσκονται σε σχέσεις αντιπαλότητας, έντονου ανταγωνισμού και, ακόμη περισσότερο, σύγκρουσης;» είπε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς τη τεχνική υποστήριξη της Δύσης, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι όταν κάποιος επιθυμεί να πολεμήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως μεσάζοντα, αυτό αποτελεί απειλή.

O Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης, ότι η Μόσχα δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της επίθεσης εναντίον ξένων εργοστασίων που παράγουν όπλα για την Ουκρανία, αλλά ότι αυτό είναι κάτι που οι στρατιωτικές της υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας πρέπει να παρακολουθούν στενά.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτα για τη ναυτιλία και ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν τελικά. Τόνισε επίσης ότι η πρόταση της Ρωσίας να παραλάβει εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, εφόσον αυτό απομακρυνθεί από τη χώρα, παραμένει επί τάπητος.

Το 2025, η εκδήλωση, μαζί με την εναρκτήρια ομιλία του Ρώσου ηγέτη, τη συζήτηση και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες.

Σημεία από την ομιλία Πούτιν:

Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς ήταν υπέρ της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κατά της ένταξής της στο ΝΑΤΟ, και απομακρύνθηκε από την εξουσία, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας χαρακτήρισε κλιμάκωση τις ασκήσεις που πραγματοποιεί η Δύση στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και τις απόπειρες κράτησης ρωσικών πλοίων.

Οι παραδόσεις όπλων μεταξύ κρατών δεν προκαλούν ανησυχία στη Ρωσία, ωστόσο η άμεση συμμετοχή άλλων χωρών σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ρωσίας αποτελεί λόγο ανησυχίας, δήλωσε ο Πούτιν.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ρωσίας έγκειται στο γεγονός ότι καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν διαθέτει μέσα προσβολής όπως αυτά που διαθέτει η ίδια, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν και δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε κανέναν ούτε το 2029, ούτε το 2030, ούτε το 2050, δήλωσε ο Πούτιν.

δήλωσε ο Πούτιν. Η Μόσχα δεν εκφοβίζει κανέναν, οι δηλώσεις σχετικά με την προστασία της περιοχής του Καλίνινγκραντ δεν αποτελούν εκφοβισμό, αλλά απάντηση σε απόπειρα εκφοβισμού της Ρωσίας, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ολόκληρη η διεθνής κοινότητα φέρει κοινή ευθύνη για το αύριο και το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς αναβολή, δήλωσε ο Πούτιν.

Η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να σταματήσει, αλλά είναι σημαντικό να κατανοούμε τις συνέπειές της, μεταξύ άλλων όταν τα τεχνολογικά επιτεύγματα χρησιμοποιούνται στον στρατιωτικό τομέα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Τα ρωσικά στρατεύματα καθοδηγούνταν πάντοτε από ανθρωπιστικούς κανόνες και ουδέποτε επιτέθηκαν πρώτα σε μη στρατιωτικούς στόχους, δήλωσε ο Πούτιν.

Το ζήτημα της χρήσης από τη Ρωσία όλων των διαθέσιμων όπλων θα τεθεί αναπόφευκτα και αμέσως στην ημερήσια διάταξη, εάν υπάρξει άμεση επίθεση στην περιοχή του Καλίνινγκραντ ή σε άλλες ρωσικές περιοχές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Πούτιν δήλωσε ότι πρέπει να τεθεί εκ νέου στον κόσμο το ζήτημα των κανόνων της ένοπλης αντιπαράθεσης.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να χαράξει για τον εαυτό της μια πορεία προς το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικές εκτιμήσεις των κινδύνων, των δυνατοτήτων και των αναγκαίων στόχων. Είναι επίσης έτοιμη να συνεργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση με άλλες χώρες και λαούς του κόσμου, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν κάλεσε να μην ξεχνάμε τον κίνδυνο των καταστροφικών όπλων που διαθέτουν σήμερα οι παγκόσμιες δυνάμεις και να μην επιτρέψουμε τη χρήση τους, υπενθυμίζοντας ότι όσο πιο αδιάλλακτη είναι η αντιπαράθεση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να περάσει στην πιο σκληρή φάση, καθώς «αν στην αρχή του έργου κρέμεται ένα όπλο στον τοίχο, στο τέλος πρέπει οπωσδήποτε να πυροβολήσει».

και να μην επιτρέψουμε τη χρήση τους, υπενθυμίζοντας ότι όσο πιο αδιάλλακτη είναι η αντιπαράθεση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να περάσει στην πιο σκληρή φάση, καθώς Η αναζήτηση αποδεκτών λύσεων σχετικά με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν την παρέμβαση στο ανθρώπινο γονιδίωμα και τη διαμόρφωση του τρόπου ανθρώπινης σκέψης, απαιτεί την ένωση των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας και των κρατών, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Δύση συμπεριφέρεται ατιμώρητα και χωρίς περιορισμούς, «όλα ξεκίνησαν» με την επίθεση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, δήλωσε ο Πούτιν.

Το πραγματικό μεγαλείο ενός κράτους είναι αδύνατο χωρίς την ικανότητα να συμβαδίζει με την εποχή και, ιδανικά, να προηγείται αυτής, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο κόσμος έχει ήδη φτάσει σε μια αποφασιστική και κομβική στιγμή της εξέλιξής του, ενώ οι αλλαγές που συντελούνται δεν περιορίζονται στην πολιτική σφαίρα, δήλωσε ο Πούτιν.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την εκπόνηση μιας Ευρασιατικής Χάρτας Πολυπολικότητας και Πολυμορφίας στον 21ο αιώνα και η πρακτική εργασία για το έγγραφο έχει ήδη ξεκινήσει, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η ιδέα μιας Μεγάλης Ευρασιατικής Εταιρικής Σχέσης, που προτάθηκε από τη Ρωσία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό τις συνθήκες αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας χαρακτήρισε προφητικές τις εκτιμήσεις ορισμένων δυτικών πολιτικών στα τέλη του 20ού αιώνα, όπως εκείνες του μέλους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Έγκον Μπαρ.

Η Ρωσία δεν ξεχνά ποτέ ότι ένα έθνος χρειάζεται προοπτική, καθώς χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει μέλλον. Ωστόσο, χωρίς μέλλον, το παρελθόν χάνει επίσης το νόημά του, δήλωσε ο Πούτιν.

Οι προσπάθειες της Δύσης να «διαλύσει περαιτέρω» τη Ρωσία, αντιμετωπίζοντάς την ως βασικό τμήμα της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας, οδήγησαν σε επικίνδυνη κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι κορυφαίες παγκόσμιες δυνάμεις διαθέτουν σήμερα τέτοια είδη όπλων που είναι ικανά να «καταστρέψουν κάθε ζωντανό οργανισμό» ή να οδηγήσουν τον πλανήτη σε καταστροφική κατάσταση, και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι τα όπλα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ, επισήμανε ο Πούτιν.

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας και της διατήρησης της ιδιαιτερότητας των χωρών, παράλληλα με τη διατήρηση του ρυθμού της τεχνολογικής ανάπτυξης, είναι επίκαιρο για τον σύγχρονο κόσμο, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Δύση προσπάθησε να διαλύσει τη Ρωσία, παρά τις πολυετείς προσπάθειές της να αποτελέσει μέρος του δυτικού πολιτισμού, δήλωσε ο Πούτιν.

Η αρχή «υπάρχει δύναμη, άρα δεν χρειάζεται μυαλό» φαίνεται να καθοδηγεί ορισμένους διεθνείς παράγοντες, ωστόσο αυτό δεν οδηγεί ποτέ σε κάτι καλό, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η αφέλεια, η ανεμελιά και η τυφλή εμπιστοσύνη προς τη Δύση εκ μέρους της ύστερης σοβιετικής ηγεσίας διαδραμάτισαν καταστροφικό ρόλο στην τύχη της ΕΣΣΔ, δήλωσε ο Πούτιν.

Αργά ή γρήγορα η διεθνής κατάσταση θα οδηγηθεί σε κάποια σταθερή ισορροπία, αλλά πρόκειται για μια δύσκολη και πολυπαραγοντική διαδικασία, η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί γρήγορα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι ηθικοί περιορισμοί και οι κανόνες ευπρέπειας είναι σημαντικοί στις διεθνείς σχέσεις, καθώς δημιουργούν τη δυνατότητα διαλόγου, επισήμανε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι διεθνείς σχέσεις απαιτούν προσοχή και τήρηση τόσο του γράμματος όσο και του πνεύματος του νόμου.

Η Ρωσία θυμάται ότι οι αντίπαλοί της στη Δύση είχαν θέσει ως στόχο τη στρατηγική της ήττα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η διάλυση της ΕΣΣΔ αποτέλεσε πραγματική τραγωδία για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι ξύπνησαν μέσα σε μια νύχτα στο εξωτερικό, δήλωσε ο Πούτιν.

Η δομή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρέπει να αντικατοπτρίζει ολόκληρη την πολυμορφία του κόσμου και οι χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής πρέπει να διαδραματίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο σε αυτόν, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο κόσμος, παρά την κρίση των διεθνών θεσμών, δεν είναι καταδικασμένος στο χάος, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Αργά ή γρήγορα η διεθνής κατάσταση θα οδηγηθεί σε ισορροπία και ο πρώην ηγεμόνας θα πρέπει να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες ενός πολυπολικού κόσμου, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι, για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στον κόσμο, «δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τα δέντρα».

Τα οξέα προβλήματα στον κόσμο εξακολουθούν να υπάρχουν και δεν έχουν εξαφανιστεί, δήλωσε ο Πούτιν. Όπως σημείωσε ο αρχηγός του κράτους, αργά ή γρήγορα όλοι στον κόσμο θα πρέπει να συμφωνήσουν για μια νέα παγκόσμια τάξη, αλλά, δυστυχώς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι προς το παρόν υπάρχουν άλλα ζητήματα προς αντιμετώπιση — πολύ πιο επείγοντα και οξέα.

Η Δύση δεν θα έπρεπε να μετατρέψει τη ρωσοφοβία, την καταπίεση και τη δολοφονία Ρώσων σε κρατική ιδεολογία στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν κάλεσε εκ νέου τη Δύση να «ζήσει ειρηνικά», αναφερόμενος στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Η Ρωσία εξακολουθεί να υποστηρίζει την ιδέα μιας δίκαιης μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, αλλά αυτή η ιδέα είναι αδύνατη χωρίς εσωτερική συναίνεση στον παγκόσμιο οργανισμό, η οποία σήμερα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι στη σημερινή παγκόσμια πολιτική παραβιάζονται όλα τα νοητά και αδιανόητα ταμπού.

Οι αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο δημιουργούν πολλές νέες προκλήσεις και διλήμματα, με τα οποία η ανθρωπότητα δεν είχε έρθει αντιμέτωπη στο παρελθόν, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Τα κλασικά κομματικά συστήματα αντικατοπτρίζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό την κοινωνική δομή των κρατών, η οποία μεταβάλλεται γρήγορα, δήλωσε ο Πούτιν.

Η αλήθεια σχετικά με την Ουκρανία είναι ότι δεν ήταν η Ρωσική Ομοσπονδία που ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά ότι ο πόλεμος ξεκίνησε εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι χώρες της Ανατολής, της Δύσης, του Βορρά και του Νότου θα πρέπει αργά ή γρήγορα να συμφωνήσουν σχετικά με τις αρχές διαμόρφωσης μιας νέας παγκόσμιας τάξης, τόνισε ο Πούτιν.

Η Ρωσία τέθηκε σκόπιμα σε μια κατάσταση κατά την οποία αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό της με τα όπλα και να απαντήσει στην επιθετικότητα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι διεθνείς θεσμοί που δημιουργήθηκαν μετά το 1945 δεν αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στον κόσμο κατά το δεύτερο τέταρτο του 21ου αιώνα, δήλωσε ο Πούτιν.

Οι χώρες της δυτικής μειοψηφίας εξακολουθούν να επιδιώκουν να οικειοποιούνται λειτουργίες διακυβέρνησης, για παράδειγμα στον ΟΗΕ, δημιουργώντας εκεί ολοένα μεγαλύτερη ανισορροπία. Ωστόσο, η πραγματική επιρροή της Δύσης στον κόσμο σήμερα μειώνεται αισθητά, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο πιθανός ψηφιακός ολοκληρωτισμός που θα προκύψει από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι εξίσου αδιέξοδος, σκοτεινός και απάνθρωπος με τις ολοκληρωτικές κοινωνίες του παρελθόντος, δήλωσε ο Πούτιν.

Λόγω των συγκρούσεων ή της απώλειας ελέγχου επί των τεχνολογικών διαδικασιών, οι τεχνολογίες μεταφέρουν σε νέο επίπεδο τις δυνατότητες μαζικής καταστροφής, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι ειδικοί εκφράζουν ολοένα συχνότερα ανησυχίες ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει στην απανθρωποποίηση των ανθρώπων και στην προσπάθεια να τους προσαρμόσει σε έναν κοινό παρονομαστή, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο κόσμος πρέπει να αναλογιστεί τι πρέπει να γίνει ώστε να αποφευχθούν τα πιο καταστροφικά σενάρια, στα οποία η ανθρωπότητα μπορεί να φτάσει στα όρια της επιβίωσής της, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων κατά το επόμενο έτος είναι αρκετά πιθανή, δήλωσε ο Πούτιν.

Η κοινωνία δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος των προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας, εξαιτίας των οποίων αλλάζει η ζωή, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο ΟΗΕ δέχεται σήμερα ένα ορισμένο μέρος κριτικής, η οποία δεν είναι πάντοτε πλήρως αντικειμενική, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι αληθινή και τεκμηριωμένη, καθώς ο παγκόσμιος οργανισμός διοικείται σήμερα πολύ λιγότερο συλλογικά και δημοκρατικά απ’ όσο είχε σχεδιαστεί, επισήμανε ο Πούτιν.

Η κατάσταση στον κόσμο θα αλλάζει σταδιακά προς το καλύτερο καθώς απομακρυνόμαστε από την ηγεμονία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι ανησυχητικές τάσεις στη διεθνή σκηνή μας αναγκάζουν να σκεφτούμε πρωτίστως πώς θα διατηρήσουμε την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια «ακριβώς τώρα», επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος.

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