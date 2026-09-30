Γιατί το Καλίνινγκραντ της Ρωσίας αποτελεί πιθανό σημείο ανάφλεξης με το ΝΑΤΟ

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Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει το ΝΑΤΟ ότι είναι έτοιμη να καταφύγει σε πυρηνικά όπλα εάν η Δυτική Συμμαχία προσπαθήσει να αποκόψει ή να επιτεθεί στη ρωσική περιοχή του Καλίνινγκραντ.

Που βρίσκεται το Καλίνινγκραντ;

Είναι ένας εξαιρετικά στρατιωτικοποιημένος θύλακας – χωρισμένος από την κύρια μάζα του ρωσικού εδάφους – που βρίσκεται σφηνωμένος ανάμεσα στα μέλη του ΝΑΤΟ, την Πολωνία και τη Λιθουανία και συνορεύει επίσης με τη Βαλτική Θάλασσα. Έχει πληθυσμό περίπου 1 εκατομμύριο και είναι ελαφρώς μεγαλύτερο σε έκταση από την πολιτεία του Κονέκτικατ των ΗΠΑ.

Πώς έγινε ρωσικό έδαφος;

Το Καλίνινγκραντ, πρώην γερμανική πόλη Κένιγκσμπεργκ και πρωτεύουσα της Ανατολικής Πρωσίας, έγινε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης αφότου ο Κόκκινος Στρατός το κατέλαβε τον Απρίλιο του 1945 και οι νικηφόροι σύμμαχοι μοίρασαν την Ανατολική Πρωσία στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τι το κάνει στρατηγικά σημαντικό;

Παρέχει στη Ρωσία μια πλατφόρμα για αεροπορική άμυνα, πυραυλικές και ναυτικές δυνάμεις που μπορούν να προβάλλουν ισχύ βαθιά στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα δυνητικά ευάλωτο σημείο πίεσης για τη Μόσχα λόγω της περιορισμένης θέσης της ανάμεσα σε δύο κράτη του ΝΑΤΟ και της δυσκολίας διατήρησης των γραμμών εφοδιασμού ή ενίσχυσής τους σε περίπτωση πολέμου.

Τι οδήγησε στην τελευταία κλιμάκωση των εντάσεων;

Αυτές αυξάνονται σταθερά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η οποία οδήγησε το ΝΑΤΟ να κινηθεί για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του. Η συμμαχία έχει επεκταθεί στην περιοχή, με τη Φινλανδία και τη Σουηδία να εντάσσονται το 2023 και το 2024 αντίστοιχα.

Η Ρωσία αντιλαμβάνεται μια αυξανόμενη δυτική απειλή για το Καλίνινγκραντ. Τον Μάιο του 2026, καταδίκασε τα σχόλια του υπουργού Εξωτερικών της Λιθουανίας ως «όρια της τρέλας», αφού είπε ότι το ΝΑΤΟ έπρεπε να δείξει στη Μόσχα ότι ήταν ικανό να «διεισδύσει στο μικρό φρούριο που έχουν χτίσει στο Καλίνινγκραντ» και να ισοπεδώσει τις ρωσικές αεράμυνες και τις πυραυλικές βάσεις εκεί.

Μια δυτική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεκάδες αεροσκάφη από μέλη του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σε μια απροειδοποίητη επιχείρηση στον εναέριο χώρο γύρω από το Καλίνινγκραντ στα μέσα Αυγούστου, αποδεικνύοντας την ικανότητα να διακόψουν τις συνδέσεις ραδιοφώνου και ραντάρ του θύλακα, καθώς και την αεράμυνά του, σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ρωσικές πρεσβείες στην Ευρώπη έχουν επισημάνει αυτό που η Μόσχα θεωρεί ως απειλητικές στρατιωτικές κινήσεις του ΝΑΤΟ στη Βαλτική και ως επιθετική ρητορική για το Καλίνινγκραντ από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα μέσα ενημέρωσης.

Το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι έχει αυξήσει την παρουσία του στη Βαλτική Θάλασσα εν μέρει ως απάντηση σε ανησυχίες σχετικά με απειλές για κρίσιμες υποθαλάσσιες ενεργειακές και επικοινωνιακές υποδομές. Σε απάντησή του στη ρωσική προειδοποίηση, προέτρεψε τη Μόσχα να σταματήσει την «ολοένα και πιο απερίσκεπτη συμπεριφορά» και την «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική».

Τι φοβούνται οι ειδικοί ότι μπορεί να προκαλέσει κρίση;

Τα ευρωπαϊκά κράτη βαδίζουν σε μια λεπτή γραμμή από το 2022 – υποστηρίζοντας την Ουκρανία με όπλα, πληροφορίες και κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ παράλληλα δεν συμμετέχουν τα ίδια στη σύγκρουση – αν και η Μόσχα δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ήδη «κηρύσσει πόλεμο» εναντίον της.

Οι αναλυτές ασφαλείας λένε ότι οποιαδήποτε λανθασμένη εκτίμηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση – και το Καλίνινγκραντ, λόγω της τοποθεσίας του, θα ήταν ένα πιθανό σημείο ανάφλεξης.

Μεταξύ των πιθανών πυροδοτήσεων θα μπορούσαν να είναι περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διαταραχές σε κρίσιμες υποδομές, σημαντικές νέες αναπτύξεις πυραύλων ή οτιδήποτε εκλαμβάνεται από τη Μόσχα ως προσπάθεια του ΝΑΤΟ να επιβάλει αποκλεισμό στον θύλακα.

Πιθανοί στρατιωτικοί στόχοι για τη Μόσχα τα ευρωπαϊκά εργοστάσια όπλων που προμηθεύουν την Ουκρανία

Τα εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν νόμιμους και πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

European factories producing weapons for Ukraine are potential military targets for Moscow, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said at a briefing, commenting on statements regarding Patriot production in Poland:https://t.co/CpXrdBXr9R pic.twitter.com/zbh6GgAat8 — TASS (@tassagency_en) September 30, 2026

Η Ζαχάροβα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση μέσω της στρατιωτικής τους υποστήριξης προς την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι μια τέτοια δραστηριότητα καθυστέρησε την επίλυση του πολέμου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προφανή ετοιμότητα της Πολωνίας να φιλοξενήσει ένα εργοστάσιο που παράγει πυραύλους αναχαίτισης Patriot για την Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να τη βοηθήσουν να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις και να καταρρίψει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

«Τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία και δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός ουκρανικού εδάφους που παράγουν όπλα για το καθεστώς του Κιέβου θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό κάνει λάθος», δήλωσε η Ζαχάροβα.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στην ουκρανική σύγκρουση. Δεν παρέχουν απλώς βοήθεια. Ανοίγοντας εργοστάσια όπλων και κοινοπραξίες, εμπλέκονται πλήρως. Και αυτό απλώς καθυστερεί την επίλυση της σύγκρουσης αντί να την φέρνει πιο κοντά, όπως νομίζουν ή φαντάζονται ορισμένες δυνάμεις στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

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