Ερωτήματα για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού στο Κορνέλ – Η κατάθεση του θύματος για τη μη συναίνεση είχε δοθεί στην αστυνομία από το 2024

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Οι αναφορές στα σχόλια που έκανε η καταγγέλλουσα που αναφέρεται ως Jane Doe, στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ το 2024, όταν πήγε για πρώτη φορά στο προσωπικό του ιδρύματος με ισχυρισμούς ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν οι αρχές επιβολής του νόμου εκείνη την εποχή.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ που κατέχουν έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς τα σχόλια που έκανε η Doe στους ερευνητές τη νύχτα της 19ης Οκτωβρίου 2024, είπε στην αστυνομία ότι συμφώνησε με μια αρχική συνάντηση, αλλά ότι αργότερα δεν συναίνεσε και πίστευε ότι βιάστηκε. Περιέγραψε επίσης ότι δέχτηκε σωματική επίθεση.

Οι αποκαλύψεις εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι αρχές επιβολής του νόμου δεν απήγγειλαν ποινικές κατηγορίες τη στιγμή του περιστατικού και τι γνώριζε το γραφείο του εισαγγελέα σχετικά με τους ισχυρισμούς επίθεσης, καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για απαντήσεις υπό το φως της αστικής αγωγής της Doe που κατατέθηκε αυτόν τον μήνα.

Καθώς οι ερευνητές ανοίγουν ξανά την υπόθεση, τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν:

Τι είπε η Jane Doe στην αστυνομία του Κορνέλ για εκείνη τη νύχτα του 2024;

Το WCBS αναφέρει ότι έλαβε ένα αντίγραφο της κατάθεσης της Doe στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ τον Νοέμβριο του 2024, εβδομάδες μετά τον φερόμενο βιασμό, και το ABC News αναφέρει ότι έλαβε μια γραπτή κατάθεση έξι σελίδων υπογεγραμμένη από την Doe στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ εκείνη την εποχή.

Η Doe περιέγραψε στην αστυνομία του Κορνέλ ότι ήταν σε κατάσταση έντονης μέθης τη νύχτα του φερόμενου βιασμού.

Τα πρακτικά περιγράφουν λεπτομερώς ότι είπε στην αστυνομία ότι ήταν «αρκετά εντάξει» με την αρχική σεξουαλική δραστηριότητα, αλλά δεν συναίνεσε σε ό,τι συνέβη αργότερα τη νύχτα, σύμφωνα με το WCBS.

Στην κατάθεση, η Doe λέει ότι συναίνεσε σε ορισμένες σεξουαλικές πράξεις, αλλά αρνήθηκε επανειλημμένα κάποιες άλλες, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για σεξ από ένα μέλος της αδελφότητας, σύμφωνα με το ABC. Περιέγραψε ότι σκέφτηκε ότι αν λιποθυμούσε και οι άνδρες έκαναν σεξ μαζί της, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για «βιασμό», την μόνη αναφορά σε βιασμό που υπάρχει στο έγγραφο.

Στα πρακτικά με την αστυνομία, η Doe περιέγραψε επίσης ότι χτυπήθηκε σωματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μίλησε στην αστυνομία του Κορνέλ στις 14 και 15 Νοεμβρίου, περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά τον φερόμενο ομαδικό βιασμό. Ένας ερευνητής της αστυνομίας της πανεπιστημιούπολης ηγήθηκε της ανάκρισης μαζί με έναν ερευνητή, έναν συνήγορο του θύματος και τον σύμβουλο της Doe να βρίσκονται επίσης στο δωμάτιο την πρώτη ημέρα της ανάκρισης.

Οι αποκαλύψεις αυτές δίνουν μια νέα διάσταση στο γιατί οι αρχές επιβολής του νόμου δεν απήγγειλαν ποινικές κατηγορίες όταν συνέβη το περιστατικό.

Η γυναίκα δεν είχε παράσχει στην πανεπιστημιακή αστυνομία τις ίδιες πληροφορίες με αυτές που φέρεται να αναφέρθηκαν στην αγωγή που κατατέθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η δήλωση του 2024 «περιέγραφε τη συμμετοχή της στη χρήση ναρκωτικών και τη σεξουαλική δραστηριότητα ως εκούσια, συνειδητή και συναινετική ενώ η αγωγή του 2026 παραλείπει οποιαδήποτε αναφορά ότι η Jane Doe συναίνεσε στη σεξουαλική επαφή.

Ο εισαγγελέας αναφέρει ότι αυτή η δήλωση ήταν που έκρινε ότι δεν πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες, προσθέτοντας «Πολλαπλοί εισαγγελείς και ποινικοί ερευνητές εξέτασαν την κατάθεση της Jane Doe και διαπίστωσαν σωστά ότι τα φερόμενα γεγονότα, όπως αναφέρονται στην κατάθεση, δεν συνιστούν έγκλημα».

Πόσο εκτεταμένη ήταν η έρευνα του 2024 από την αστυνομία του Κορνέλ;

Η Doe ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ στις 8 Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με την καταγγελία.

Ήταν «τραυματισμένη, μουδιασμένη και ανίκανη να λειτουργήσει ή να αποδεχτεί τη φρίκη αυτού που είχε συμβεί» τις ημέρες μετά την επίθεση του Οκτωβρίου 2024, δήλωσε η δικηγόρος της. Η Doe ανέφερε τις φερόμενες επιθέσεις στην αστυνομία «μόλις ήταν συναισθηματικά έτοιμη».

To Κορνέλ δήλωσε την Τρίτη ότι το αστυνομικό τμήμα της διερεύνησε το περιστατικό το 2024 και «κοινοποίησε όλες τις πληροφορίες της έρευνας με το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Τόμπκινς, το οποίο είναι το καθιερωμένο πρωτόκολλο εάν η υπηρεσία πιστεύει ότι είναι πιθανό να έχει διαπραχθεί έγκλημα».

Δεν είναι σαφές πόσο εκτεταμένη ήταν η αρχική αστυνομική έρευνα, αλλά η δικηγόρος της Doe λέει ότι πιστεύει ότι ήταν ανεπαρκής.

Τι περιγράφει στην αγωγή

Η νεαρή γυναίκα αναφέρει ότι είχε μεταβεί στο σπίτι της αδελφότητας για να δει έναν φίλο της και ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο μέλη της Chi Phi την πίεσαν να εισπνεύσει από τη μύτη μια ουσία που της παρουσιάστηκε ως κεταμίνη.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ένα από τα μέλη της αδελφότητας έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία στο Snapchat, ενημερώνοντας ουσιαστικά τους υπόλοιπους ότι υπήρχε μια γυναίκα στο σπίτι.

Η Jane Doe ισχυρίζεται ότι μετά την ανταλλαγή των μηνυμάτων εμφανίστηκαν και άλλοι άνδρες και ότι ακολούθησαν σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος της για αρκετές ώρες.

Στην αγωγή έχουν συμπεριληφθεί και στιγμιότυπα της συγκεκριμένης ομαδικής συνομιλίας, τα οποία, σύμφωνα με την πλευρά της γυναίκας, αποτελούν μέρος των στοιχείων της υπόθεσης.

Περίπου τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό, η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Cornell και κατέθεσε την καταγγελία της.

Τι αλλάζει τώρα

Η κατάθεση της αστικής αγωγής έφερε ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο και συνοδεύτηκε από νέα στοιχεία και ισχυρισμούς.

Οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν έτσι να προχωρήσουν σε νέα εξέταση της υπόθεσης ενώπιον grand jury. Το σώμα των ενόρκων θα αξιολογήσει τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν και θα κρίνει εάν υπάρχει επαρκής βάση για να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες.

Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί απόφαση ενοχής. Πρόκειται για ένα στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο εξετάζεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε μια υπόθεση να προχωρήσει σε δίωξη.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν τόσο το Πανεπιστήμιο Cornell όσο και το γραφείο του εισαγγελέα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η αρχική καταγγελία.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη νέα εξέταση των στοιχείων και κυρίως στις διαφορές μεταξύ της αρχικής κατάθεσης της γυναίκας και των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη αγωγή.

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