Ξανανοίγει η υπόθεση ομαδικού βιασμού φοιτήτριας σε αδελφότητα στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ

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Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών μπαίνει ξανά μια σοβαρή υπόθεση που αφορά καταγγελία για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Cornell, η οποία είχε ερευνηθεί αρχικά το 2024 χωρίς να προκύψουν ποινικές κατηγορίες.

Η νέα εξέλιξη σημειώθηκε μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από την καταγγέλλουσα στις 16 Σεπτεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Matthew Van Houten, ανακοίνωσε ότι η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από grand jury.

Η γυναίκα, η οποία προστατεύεται στα δικαστικά έγγραφα πίσω από το όνομα Jane Doe, υποστηρίζει ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ήταν 20 ετών. Όπως αναφέρει στην αγωγή της, βρέθηκε σε σπίτι αδελφότητας και στη συνέχεια επτά άνδρες φέρονται να την υπέβαλαν σε σεξουαλικές επιθέσεις, αφού προηγουμένως είχε γίνει χρήση ουσιών.

Τι περιγράφει στην αγωγή

Η νεαρή γυναίκα αναφέρει ότι είχε μεταβεί στο σπίτι της αδελφότητας για να δει έναν φίλο της και ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο μέλη της Chi Phi την πίεσαν να εισπνεύσει από τη μύτη μια ουσία που της παρουσιάστηκε ως κεταμίνη.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ένα από τα μέλη της αδελφότητας έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία στο Snapchat, ενημερώνοντας ουσιαστικά τους υπόλοιπους ότι υπήρχε μια γυναίκα στο σπίτι.

Η Jane Doe ισχυρίζεται ότι μετά την ανταλλαγή των μηνυμάτων εμφανίστηκαν και άλλοι άνδρες και ότι ακολούθησαν σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος της για αρκετές ώρες.

Στην αγωγή έχουν συμπεριληφθεί και στιγμιότυπα της συγκεκριμένης ομαδικής συνομιλίας, τα οποία, σύμφωνα με την πλευρά της γυναίκας, αποτελούν μέρος των στοιχείων της υπόθεσης.

Περίπου τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό, η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Cornell και κατέθεσε την καταγγελία της.

Γιατί η υπόθεση είχε σταματήσει

Η αρχική έρευνα δεν κατέληξε σε συλλήψεις ή ποινικές κατηγορίες. Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins υποστηρίζει ότι η απόφαση βασίστηκε στα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί στις αρχές εκείνη την περίοδο.

Όπως έχει δηλώσει ο Van Houten, η ένορκη κατάθεση της Jane Doe τον Νοέμβριο του 2024 δεν περιέγραφε ότι είχε ναρκωθεί παρά τη θέλησή της ούτε έκανε λόγο για ομαδικό βιασμό.

Αντίθετα, σύμφωνα με την εισαγγελία, στην αρχική κατάθεση η χρήση ουσιών και οι σεξουαλικές πράξεις παρουσιάζονταν ως συναινετικές.

Με βάση αυτή την εκδοχή των γεγονότων και το συνολικό αποδεικτικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί, το γραφείο του εισαγγελέα έκρινε τότε ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Ο Van Houten έχει επίσης αναφέρει ότι οι δικηγόροι της γυναίκας δεν είχαν επικοινωνήσει με το γραφείο του για να υποστηρίξουν ότι η αρχική κατάθεση ήταν λανθασμένη ή για να ζητήσουν επίσημα την επανεξέταση της υπόθεσης.

Τι αλλάζει τώρα

Η κατάθεση της αστικής αγωγής έφερε ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο και συνοδεύτηκε από νέα στοιχεία και ισχυρισμούς.

Οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν έτσι να προχωρήσουν σε νέα εξέταση της υπόθεσης ενώπιον grand jury. Το σώμα των ενόρκων θα αξιολογήσει τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν και θα κρίνει εάν υπάρχει επαρκής βάση για να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες.

Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί απόφαση ενοχής. Πρόκειται για ένα στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο εξετάζεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε μια υπόθεση να προχωρήσει σε δίωξη.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν τόσο το Πανεπιστήμιο Cornell όσο και το γραφείο του εισαγγελέα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η αρχική καταγγελία.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη νέα εξέταση των στοιχείων και κυρίως στις διαφορές μεταξύ της αρχικής κατάθεσης της γυναίκας και των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη αγωγή.

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