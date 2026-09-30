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30.09.2026 17:50

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

30.09.2026 17:50
tileorasi

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Ισοδύναμοι στην κόντρα για την καλύτερη τηλεθέαση της Τρίτης (29/9) αναδείχθηκαν Alpha και Mega, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Ο Alpha κέρδισε, σε γενικές γραμμές, το βράδυ τους περισσότερους τηλεθεατές, όμως στο κανάλι της Καλλιθέας πόντους έδωσαν τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» και νωρίτερα, το απόγευμα, το ενημερωτικό «Live news» στο οποίο καταγράφηκε η πιο έντονη έξαρση τηλεθέασης του Mega στη διάρκεια της ημέρας. Απλώς η σύνθεση και η πυκνότητα του κοινού μεταξύ των δύο εκπομπών ήταν διαφορετική.

Δευτεραγωνιστικό ρόλο, στη «μάχη» τηλεθέασης της ημέρας, με αξιώσεις είχε στις τηλεπροτιμήσεις ο ΣΚΑΪ, του οποίου  «δυνατό χαρτί» ήταν η πρωινομεσημεριάνη ζώνη εκπομπών του.

Ο ΑΝΤ1 κρατήθηκε στο γκρουπ των σταθμών με διψήφια νούμερα στα μερίδια τους, εμφάνισε όμως τάση υποχώρηση.  Μικρές και θετικό πρόσημο ήταν οι μεταβολές στα μεγέθη των Star και OPEN.

Για την ιστορία Mega και Alpha είχαν μαζί τουλάχιστον το 1/3 της συνολικής τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας χθες.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 18:02
tileorasi
MEDIA

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

IPOURGIOIKONOMIKON
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