Πέθανε ο Umberto Pizzi, ένας από τους τελευταίους paparazzi της «Dolce Vita» – Η ιστορική συμπλοκή με τον Gerard Depardieu τη δεκαετία του ’70

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Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 89 ετών, ο Ιταλός φωτογράφος Ουμπέρτο Πίτσι, ο οποίος μέχρι πριν λίγες ημέρες συνέχιζε να συνεργάζεται με εφημερίδες και ειδησεογραφικούς ιστοτόπους.

Όπως υπογραμμίζουν πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης,ο Πίτσι ήταν ένας από τους τελευταίους «παπαράτσι» της «Ντόλτσε Βίτα», της χρυσής περιόδου κατά την οποία η Ρώμη ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σημεία αναφοράς του διεθνούς κινηματογράφου.

🔵È morto #UmbertoPizzi, 89 anni, uno dei più noti fotoreporter italiani. Ha raccontato 60anni di storia italiana. Tra i suoi scatti più noti la storia d’amore tra Liz Taylor e Richard Barton, il rapimento Moro, la discesa in campo di Berlusconi, le foto per ‘Dagospia’, ma anc… pic.twitter.com/ir4jdddm11 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 29, 2026

Με τον φακό του, ο Πίτσι απαθανάτισε, μεταξύ των άλλων, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, τον Βιτόριο Γκάσμαν, τον Ρομπέρτο Ροσελίνι, την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας του ήταν η χειροδικία από τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ τη δεκαετία του 70, ενώ προσπαθούσε να τον βγάλει φωτογραφία.

Το περιστατικό συνέβη το 1976 έξω από το πασίγνωστο νυχτερινό κλαμπ Jackie O’ στη Ρώμη, μια εποχή που η ιταλική πρωτεύουσα έσφυζε από διεθνείς αστέρες του κινηματογράφου. Ο Πίτσι προσπάθησε να φωτογραφίσει τον Ντεπαρντιέ καθώς εκείνος έβγαινε από το κλαμπ, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να αντιδράσει βίαια και οι δυο τους να ανταλλάξουν γροθιές και χτυπήματα.

Ο ίδιος ο Ουμπέρτο Πίτσι είχε περιγράψει αυτές τις συμπλοκές ως «ιστορικές μάχες»

Σε πολλούς αστέρες μιλούσε συχνά στον ενικό και, εκτός από τις ιταλικές εφημερίδες και τα περιοδικά, είχε επεκτείνει τις συνεργασίες του και σε ξένα μέσα, όπως τα αμερικανικά περιοδικά People και Time.

Εστίαζε το ενδιαφέρον του στους ηθοποιούς που δούλευαν στα κινηματογραφικά στούντιο της Τσινετσιτά, καθώς και στην κοσμική ζωή της Βία Βένετο, σε μια Ιταλία που είχε αφήσει πίσω της τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ατένιζε με αισιοδοξία το μέλλον.

Addio a Umberto Pizzi, l’obiettivo che ha raccontato l’Italia https://t.co/uo6fxph203 pic.twitter.com/nJZ57YRaLy — Il Giornale dell'Arte (@giornaledellArt) September 29, 2026

Ο Ουμπέρτο Πίτσι δεν τραβούσε σχεδόν ποτέ τις φωτογραφίες του σε «στημένη πόζα». Προτιμούσε τις προσωπικές και ιδιαίτερες στιγμές σκηνοθετών και ηθοποιών που εργάζονταν και ζούσαν στην ιταλική πρωτεύουσα, την οποία σχεδόν όλοι αποκαλούσαν «το Χόλιγουντ με τον Τίβερη».

Ripubblichiamo un’intervista di aprile 2026 a Umberto Pizzi, il fotografo della Dolce Vita scomparso il 29 settembre a 89 anni.



[…] Fotografo di star internazionali ma anche Mastroianni, Loren, Magnani.

«La Loren cercava di sfuggirmi ma io la tampinavo, Mastroianni era spesso… pic.twitter.com/6RfUYve50d — La Stampa (@LaStampa) September 29, 2026

Από την δεκαετία του 1980 και έπειτα, ο Πίτσι έστρεψε το επαγγελματικό του ενδιαφέρον και στον χώρο της πολιτικής, προσπαθώντας πάντα, όμως, να αποκαλύπτει μια ιδιαίτερη, άγνωστη όσο και καθοριστική λεπτομέρεια των προσώπων που φωτογράφιζε· και περιμένοντας με υπομονή «την καθοριστική στιγμή» που μπορεί να αποκαλύψει μια νέα πτυχή της πραγματικότητας.

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