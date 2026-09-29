search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 14:51
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 14:38

Πέθανε ο Umberto Pizzi, ένας από τους τελευταίους paparazzi της «Dolce Vita» – Η ιστορική συμπλοκή με τον Gerard Depardieu τη δεκαετία του ’70

29.09.2026 14:38
pizzi_paparazzo

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 89 ετών, ο Ιταλός φωτογράφος Ουμπέρτο Πίτσι, ο οποίος μέχρι πριν λίγες ημέρες συνέχιζε να συνεργάζεται με εφημερίδες και ειδησεογραφικούς ιστοτόπους.

Όπως υπογραμμίζουν πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης,ο Πίτσι ήταν ένας από τους τελευταίους «παπαράτσι» της «Ντόλτσε Βίτα», της χρυσής περιόδου κατά την οποία η Ρώμη ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σημεία αναφοράς του διεθνούς κινηματογράφου.

Με τον φακό του, ο Πίτσι απαθανάτισε, μεταξύ των άλλων, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, τον Βιτόριο Γκάσμαν, τον Ρομπέρτο Ροσελίνι, την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας του ήταν η χειροδικία από τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ τη δεκαετία του 70, ενώ προσπαθούσε να τον βγάλει φωτογραφία.

Το περιστατικό συνέβη το 1976 έξω από το πασίγνωστο νυχτερινό κλαμπ Jackie O’ στη Ρώμη, μια εποχή που η ιταλική πρωτεύουσα έσφυζε από διεθνείς αστέρες του κινηματογράφου. Ο Πίτσι προσπάθησε να φωτογραφίσει τον Ντεπαρντιέ καθώς εκείνος έβγαινε από το κλαμπ, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να αντιδράσει βίαια και οι δυο τους να ανταλλάξουν γροθιές και χτυπήματα.

Ο ίδιος ο Ουμπέρτο Πίτσι είχε περιγράψει αυτές τις συμπλοκές ως «ιστορικές μάχες»

Σε πολλούς αστέρες μιλούσε συχνά στον ενικό και, εκτός από τις ιταλικές εφημερίδες και τα περιοδικά, είχε επεκτείνει τις συνεργασίες του και σε ξένα μέσα, όπως τα αμερικανικά περιοδικά People και Time.

Εστίαζε το ενδιαφέρον του στους ηθοποιούς που δούλευαν στα κινηματογραφικά στούντιο της Τσινετσιτά, καθώς και στην κοσμική ζωή της Βία Βένετο, σε μια Ιταλία που είχε αφήσει πίσω της τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ατένιζε με αισιοδοξία το μέλλον.

Ο Ουμπέρτο Πίτσι δεν τραβούσε σχεδόν ποτέ τις φωτογραφίες του σε «στημένη πόζα». Προτιμούσε τις προσωπικές και ιδιαίτερες στιγμές σκηνοθετών και ηθοποιών που εργάζονταν και ζούσαν στην ιταλική πρωτεύουσα, την οποία σχεδόν όλοι αποκαλούσαν «το Χόλιγουντ με τον Τίβερη».

Από την δεκαετία του 1980 και έπειτα, ο Πίτσι έστρεψε το επαγγελματικό του ενδιαφέρον και στον χώρο της πολιτικής, προσπαθώντας πάντα, όμως, να αποκαλύπτει μια ιδιαίτερη, άγνωστη όσο και καθοριστική λεπτομέρεια των προσώπων που φωτογράφιζε· και περιμένοντας με υπομονή «την καθοριστική στιγμή» που μπορεί να αποκαλύψει μια νέα πτυχή της πραγματικότητας.

Διαβάστε επίσης:

CNN, MS NOW και Politico προειδοποιούν για νέο αποκλεισμό Τραμπ

Paramount: Με ομόλογα σκοπεύει να αντλήσει «ζεστό χρήμα» από την αγορά για να υποστηρίξει την επικείμενη εξαγορά της Warner Bros Discovery

Mega και Alpha βρέθηκαν, εναλλάξ, στην πρώτη θέση τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (26-27/9)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi-new
MEDIA

Σχεδόν το ένα πέμπτο της τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας είχε ο Alpha τη Δευτέρα (29/9)

THEODORIKAKOS_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Θεοδωρικάκου με φόντο την άρση ασυλίας του – «Δεν θα ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

oplo_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ: Νήπιο έβγαλε γεμάτο πιστόλι σε παιδικό σταθμό – Συνελήφθη ο αστυνομικός πατέρας του

pizzi_paparazzo
MEDIA

Πέθανε ο Umberto Pizzi, ένας από τους τελευταίους paparazzi της «Dolce Vita» – Η ιστορική συμπλοκή με τον Gerard Depardieu τη δεκαετία του ’70

kardia-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: Πέντε τροφές που «προστατεύουν» την καρδιά και ρίχνουν τη χοληστερόλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

gerapetritis- floridis- theoxaris – livanios – new
ΚΑΛΧΑΣ

Νέο μπέρδεμα με το καλώδιο, οι ταξιδιώτες VIP, ο Φλωρίδης και οι πασόκοι της Θεσσαλονίκης, ο πάγος σε αχάμπαρους γαλάζιους και η κρούση στον Ασλανίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 14:51
tiletheasi-new
MEDIA

Σχεδόν το ένα πέμπτο της τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας είχε ο Alpha τη Δευτέρα (29/9)

THEODORIKAKOS_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Θεοδωρικάκου με φόντο την άρση ασυλίας του – «Δεν θα ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

oplo_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ: Νήπιο έβγαλε γεμάτο πιστόλι σε παιδικό σταθμό – Συνελήφθη ο αστυνομικός πατέρας του

1 / 3