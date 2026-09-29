Paramount: Με ομόλογα σκοπεύει να αντλήσει «ζεστό χρήμα» από την αγορά για να υποστηρίξει την επικείμενη εξαγορά της Warner Bros Discovery

Takeaways by to pontiki AI Η Paramount ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγων ύψους 44,4 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Warner Bros Discovery.

Η οριστικοποίηση της συγχώνευσης παραμένει αβέβαιη, καθώς η εταιρεία αναμένει δικαστική απόφαση σχετικά με προσφυγές που έχουν κατατεθεί.

Η έκδοση ομολόγων περιλαμβάνει τίτλους επενδυτικής ποιότητας και υψηλής απόδοσης, για τους οποίους έχει ήδη συγκεντρωθεί επαρκής επενδυτική ζήτηση.

Η συνολική χρηματοδότηση της συναλλαγής μέσω δανεισμού ανέρχεται σε 51,9 δισ. δολάρια, ενώ προβλέπεται και εφεδρική πιστωτική γραμμή ύψους 49 δισ. δολαρίων.

Η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα αναλάβει μακροπρόθεσμο χρέος που υπερβαίνει τα 80 δισ. δολάρια.

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Την έκδοση ομολόγων συνολικής αξίας 44,4 δισ. δολαρίων ανακοινώσε τη Δευτέρα η Paramount με σκοπό τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Warner Bros Discovery ενώ αναμένει την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή, το τελευταίο εμπόδιο για την οριστική σύναψη συμφωνίας, στην υπόθεση προσφυγής γενικών εισαγγελέων και της WGA.

«Η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς είναι αβέβαιη», ανέφερε η Paramount σε έγγραφο που κατέθεσε στην SEC, την ομόσπονδη ρυθμιστική Αρχή των ΗΠΑ για τις Χρηματαγορές.

Η συγχώνευση «θα ολοκληρωθεί μόνο μετά την εκπλήρωση ή την παραίτηση από τους όρους ολοκλήρωσης που προβλέπονται στη συμφωνία συγχώνευσης με την WBD». Για τους σκοπούς της έκδοσης ορίστηκε ως ημερομηνία αναφοράς η 7η Οκτωβρίου.

Το αφεντικό της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον και ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνας, Ρομπ Μπόντα ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε διακανονισμό αλλά η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Αρασέλι Μαρτίνες- Ολγκιν αρνήθηκε να την εγκρίνει σε ακρόαση στις 24 Σεπτεμβρίου. Αντ’ αυτού, όρισε μερικές ημέρες για τις υποβολές ενστάσεων.

Εν τω μεταξύ, η Paramount παρουσίασε την έκδοση ομολόγων ύψους 44,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει περίπου 32 δισ. δολάρια σε ομόλογα επενδυτικής ποιότητας, τόσο σε δολάρια όσο και σε ευρώ, καθώς και το ισοδύναμο των 12,4 δισ. δολαρίων σε ομόλογα υψηλής απόδοσης (junk), τα οποία έχουν υψηλότερα επιτόκια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Bank of America και η Citigroup διοργάνωσαν χθες τηλεδιασκέψεις για την προώθηση των ομολόγων και συγκέντρωσαν επαρκή ζήτηση για την κάλυψη της έκδοσης.

Η Paramount δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα αυτά, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα μετρητά, ως δάνειο στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων, μαζί με διαθέσιμα μετρητά, ίδια κεφάλαια και άλλους οικονομικούς πόρους, για την εξαγορά της WBD.

Συνολικά, οι συναλλαγές χρηματοδότησης μέσω δανεισμού ανέρχονται σε 51,9 δισ. δολάρια και περιλαμβάνουν ένα δάνειο επταετούς διάρκειας ύψους 7,5 δισ. δολαρίων, το οποίο οι δανειστές άρχισαν να προωθούν την περασμένη εβδομάδα.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα δάνειο-γέφυρα ύψους 49 δισ. δολαρίων ως εφεδρική χρηματοδότηση, σε περίπτωση που η μόνιμη χρηματοδότηση δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στην υποβολή της αίτησης, και με την παραδοχή ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στις 6 Οκτωβρίου, η Paramount υπολόγισε το συνολικό χρηματικό αντίτιμο που πρέπει να καταβληθεί στους κατόχους κοινών μετοχών της WBD σε 78 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των 31 δολαρίων ανά μετοχή, περίπου μιας εβδομάδας της λεγόμενης «αμοιβής αναμονής» (ticking fee) που αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου, καθώς και πληρωμών κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ύψους περίπου 1,1 δισ. δολαρίων για κατοχυρωμένα δικαιώματα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της WBD.

Η Paramount ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο την προγραμματισμένη εξαγορά της WBD, με αξία ιδίων κεφαλαίων περίπου 80 δισ. δολαρίων και επιχειρηματική αξία περίπου 110 δισ.ν δολαρίων.

Η αξία ιδίων κεφαλαίων αντανακλά το ποσό που θα λάβουν σε μετρητά οι μέτοχοι της WBD. Η επιχειρηματική αξία είναι η αξία ιδίων κεφαλαίων, συν το χρέος, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα — ή η συνολική αξία της συναλλαγής.

Η Warner είχε χρέος περίπου 34 δισ.δολαρίων και ταμειακά διαθέσιμα 3,4 δισ. δολαρίων τον Ιούνιο.

Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 11,5 δισ. δολαρίων, η Paramount Skydance είναι σημαντικά μικρότερη από την WBD (κεφαλαιοποίηση αγοράς 77,4 δισ. δολαρίων).

Η συγχωνευμένη εταιρεία, αναφέρει το Deadline, θα αναλάβει μακροπρόθεσμο χρέος άνω των 80 δισ. δολαρίων, καθώς η Paramount αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της WBD και προσθέτει επιπλέον χρέος για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς.

Τα ετήσια έξοδα από τόκους θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα 6 δισ. δολάρια, ένα επίπεδο που έχει προκαλέσει ανησυχία στους επικριτές της συμφωνίας.

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