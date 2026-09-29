Επίσκεψη Μητσοτάκη σήμερα στον Ασπρόπυργο – Θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες

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Στον Ασπρόπυργο θα βρεθεί σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και συναντήσεων.

Ο Πρωθυπουργός στις 10:30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ενώ στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Γιάννη Ηλία.

Στις 12:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα συνεχιστεί το απόγευμα στην Αθήνα όπου στις 18:00 θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.

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