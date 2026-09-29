search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 07:25
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 07:05

Στα 107 δολάρια το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο – Κατεβαίνει ο πήχης των προσδοκιών για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

29.09.2026 07:05
petrelaio-oil-12-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στην διεθνή αγορά πετρελαίου καθώς οι ανησυχίες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπερτερούν των προσδοκιών για επανέναρξη της ομαλής ροής φορτίων μέσω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας.

Με την αβεβαιότητα για την διένεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να παραμένει κυρίαρχη στο περιβάλλον της αγοράς οι τιμές του αργού πετρελαίου συνεχίζουν σε άνοδο.

Το Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινείται στα επίπεδα των 94 δολαρίων ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (29.9.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αμφιβολίες για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας που θα τερμάτιζε τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη σημείωσαν περιορισμένη πρόοδο, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Διαβάστε επίσης

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

OΠΕΚΑ: Επιδόματα ύψους 259 εκατ. ευρώ καταβάλλονται στις 30/9 σε πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους

ΥΠΕΘΟ: Κάθε πρόγραμμα, ευρωπαϊκό και εθνικό, υπόκειται σε έλεγχο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PODCAST VOYROS SITE 29.09
PODCASTS

Podcast – Γιάννης Βούρος: «Δεν άλλαξα εγώ ιδεολογία, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, εγώ είμαι πάντα κεντρώος»

petrelaio-oil-12-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 107 δολάρια το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο – Κατεβαίνει ο πήχης των προσδοκιών για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

snitsel_paprika
CUCINA POVERA

Σνίτσελ παπρικάτο (βαλκανικό) με σάλτσα πιπεριάς

mitsotakis-234
MEDIA

Επίσκεψη Μητσοτάκη σήμερα στον Ασπρόπυργο – Θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες

gaza-syntrimia
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ισραηλινή επίθεση με drone σε διαμέρισμα – Ένας νεκρός και τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

mazonakis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως του ιατρείου

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

kairos vroxi athina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Διαδοχικές καιρικές διαταραχές έως τις αρχές Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 07:24
PODCAST VOYROS SITE 29.09
PODCASTS

Podcast – Γιάννης Βούρος: «Δεν άλλαξα εγώ ιδεολογία, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, εγώ είμαι πάντα κεντρώος»

petrelaio-oil-12-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 107 δολάρια το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο – Κατεβαίνει ο πήχης των προσδοκιών για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

snitsel_paprika
CUCINA POVERA

Σνίτσελ παπρικάτο (βαλκανικό) με σάλτσα πιπεριάς

1 / 3