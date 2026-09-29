Στα 107 δολάρια το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο – Κατεβαίνει ο πήχης των προσδοκιών για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στην διεθνή αγορά πετρελαίου καθώς οι ανησυχίες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπερτερούν των προσδοκιών για επανέναρξη της ομαλής ροής φορτίων μέσω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας.

Με την αβεβαιότητα για την διένεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να παραμένει κυρίαρχη στο περιβάλλον της αγοράς οι τιμές του αργού πετρελαίου συνεχίζουν σε άνοδο.

Το Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινείται στα επίπεδα των 94 δολαρίων ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (29.9.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αμφιβολίες για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας που θα τερμάτιζε τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη σημείωσαν περιορισμένη πρόοδο, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Διαβάστε επίσης

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

OΠΕΚΑ: Επιδόματα ύψους 259 εκατ. ευρώ καταβάλλονται στις 30/9 σε πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους

ΥΠΕΘΟ: Κάθε πρόγραμμα, ευρωπαϊκό και εθνικό, υπόκειται σε έλεγχο