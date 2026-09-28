OΠΕΚΑ: Επιδόματα ύψους 259 εκατ. ευρώ καταβάλλονται στις 30/9 σε πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους

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Την Τετάρτη, 30/9/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 258.869.403 ευρώ σε 1.008.093 δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
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