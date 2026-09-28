search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:23
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 18:48

OΠΕΚΑ: Επιδόματα ύψους 259 εκατ. ευρώ καταβάλλονται στις 30/9 σε πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους

28.09.2026 18:48
pliromi new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την Τετάρτη, 30/9/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 258.869.403 ευρώ σε 1.008.093 δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Παιδιού: 422.148 δικαιούχοι – 70.584.787,15 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 8.907 δικαιούχοι – 11.703.200 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 156.988 δικαιούχοι – 18.612.869,37 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.418 δικαιούχοι – 33.290.990,17 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 582 δικαιούχοι – 136.268,82 ευρώ
  • Αναπηρικά: 213.681 δικαιούχοι – 103.333.424,35 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.823 δικαιούχοι – 171.662,27 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.376 δικαιούχοι – 4.481.123,83 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.310 δικαιούχοι – 10.159.176,43 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 447 δικαιούχοι – 157.266,37 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 13.817 δικαιούχοι – 3.510.360,11 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 63 δικαιούχοι – 49.919,80 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 19 δικαιούχοι – 9.300 ευρώ
  • Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 3 δικαιούχοι – 7.500 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 3.038 δικαιούχοι – 250.638,91 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ
  • Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 10 δικαιούχοι – 8.861,60 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 423 δικαιούχοι – 44.668,86 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 653 δικαιούχοι – 509.144,67 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.371 δικαιούχοι – 1.832.240,71 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΘΟ: Κάθε πρόγραμμα, ευρωπαϊκό και εθνικό, υπόκειται σε έλεγχο

«Βάσανο» για τους καταναλωτές οι τιμές – «φωτιά» των καυσίμων: Εν αναμονή για τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση

DBRS: Η Ελλάδα υπεραποδίδει στην Ευρώπη – Ανάπτυξη 1,8% το 2026





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

tsipras 332- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η παρέμβαση Τσίπρα στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

tileorasi
MEDIA

Πρώτος ο ΣΚΑΪ σε τηλεθέαση την Παρασκευή (25/9)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία - Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:21
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

1 / 3