OΠΕΚΑ: Επιδόματα ύψους 259 εκατ. ευρώ καταβάλλονται στις 30/9 σε πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους

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Την Τετάρτη, 30/9/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 258.869.403 ευρώ σε 1.008.093 δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 422.148 δικαιούχοι – 70.584.787,15 ευρώ

422.148 δικαιούχοι – 70.584.787,15 ευρώ Επίδομα Γέννησης: 8.907 δικαιούχοι – 11.703.200 ευρώ

8.907 δικαιούχοι – 11.703.200 ευρώ Επίδομα Στέγασης: 156.988 δικαιούχοι – 18.612.869,37 ευρώ

156.988 δικαιούχοι – 18.612.869,37 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.418 δικαιούχοι – 33.290.990,17 ευρώ

144.418 δικαιούχοι – 33.290.990,17 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 582 δικαιούχοι – 136.268,82 ευρώ

582 δικαιούχοι – 136.268,82 ευρώ Αναπηρικά: 213.681 δικαιούχοι – 103.333.424,35 ευρώ

213.681 δικαιούχοι – 103.333.424,35 ευρώ Επίδομα Ομογενών: 4.823 δικαιούχοι – 171.662,27 ευρώ

4.823 δικαιούχοι – 171.662,27 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.376 δικαιούχοι – 4.481.123,83 ευρώ

11.376 δικαιούχοι – 4.481.123,83 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.310 δικαιούχοι – 10.159.176,43 ευρώ

24.310 δικαιούχοι – 10.159.176,43 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 447 δικαιούχοι – 157.266,37 ευρώ

447 δικαιούχοι – 157.266,37 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 13.817 δικαιούχοι – 3.510.360,11 ευρώ

13.817 δικαιούχοι – 3.510.360,11 ευρώ Έξοδα Κηδείας: 63 δικαιούχοι – 49.919,80 ευρώ

63 δικαιούχοι – 49.919,80 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 19 δικαιούχοι – 9.300 ευρώ

19 δικαιούχοι – 9.300 ευρώ Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 3 δικαιούχοι – 7.500 ευρώ

3 δικαιούχοι – 7.500 ευρώ Κόκκινα Δάνεια: 3.038 δικαιούχοι – 250.638,91 ευρώ

3.038 δικαιούχοι – 250.638,91 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ

16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 10 δικαιούχοι – 8.861,60 ευρώ

10 δικαιούχοι – 8.861,60 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες: 423 δικαιούχοι – 44.668,86 ευρώ

423 δικαιούχοι – 44.668,86 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 653 δικαιούχοι – 509.144,67 ευρώ

653 δικαιούχοι – 509.144,67 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.371 δικαιούχοι – 1.832.240,71 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

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