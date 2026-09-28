Τραγωδία στη Ρωσία: 13 νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

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Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι.

A fire broke out at a fireworks factory in Russia’s Yaroslavl region, engulfing two production workshops. Detonations were reportedly heard from the facility during the blaze. Five people were reportedly killed in the incident. #Russia pic.twitter.com/axkhGppZCs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026

Περίπου 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλ Εβράγιεφ.

Five people killed, one injured in fire at firecracker factory in Russia



More than 100 firefighters are battling a blaze at the factory in Kubrinsk, Yaroslavl Region



Twelve people remain out of contact pic.twitter.com/XsJ15LCbaW — RTRussia (@RT_Russia_) September 28, 2026

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.

При пожаре в Ярославской области погибло 10 человек



Об этом сообщили в региональной МЧС. Пожар произошел в поселке Кубринск Переславль-Залесского округа, пламя охватило два здания на территории производства петард. pic.twitter.com/ggQs8DCY0s — Вот Так (@vottak_tv) September 28, 2026

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