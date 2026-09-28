Τραγωδία στη Ρωσία: 13 νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

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Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι.
Περίπου 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλ Εβράγιεφ.
Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.
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