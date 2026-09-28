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28.09.2026 18:11

Νέα Υόρκη: Νέες συνομιλίες διαμεσολαβητών του Κατάρ με ΗΠΑ και Ιράν για το ιρανικό σχέδιο των επτά ημερών για το άνοιγμα του Ορμούζ

28.09.2026 18:11
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Διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν Δευτέρα ή Τρίτη χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης επτά ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Αραγτσί παραμένει στη Νέα Υόρκη μετά τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Δεν κατέστη άμεσα σαφές ποιος θα εκπροσωπήσει την αμερικανική πλευρά στις συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές.

Το σχέδιο επτά ημερών του Ιράν προβλέπει τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών στο Ιράν και τον Λίβανο, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον τερματισμό των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Στη συνέχεια, η Τεχεράνη θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και οι δύο πλευρές θα επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιζητά μια γρήγορη συμφωνία λόγω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης που δέχεται.

Ωστόσο, χθες Κυριακή δήλωσε επίσης στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι αναμένει από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να προχωρήσουν σε περαιτέρω συνομιλίες εντός της εβδομάδας.

Ο Αραγτσί δήλωσε χθες ότι οι διαμεσολαβητές δεν είχαν διαβιβάσει επισήμως στην Τεχεράνη την απόρριψη των ΗΠΑ και ότι το Ιράν αναμένει την οριστική θέση της Ουάσιγκτον προτού αποφασίσει για τα επόμενα βήματά του.

«Οι όροι μας είναι σαφείς και κάθε κίνηση προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων», δήλωσε την Κυριακή, προσθέτοντας ότι μόνο μια λύση που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις μπορεί να άρει το αδιέξοδο.

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