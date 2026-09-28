search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 17:58

Αυτοπυρoβολήθηκε συνταξιούχος αστυνομικός σε διαδήλωση για την αύξηση των συντάξεων στην Άγκυρα (Video)

28.09.2026 17:58
agkyra syntaxeis autoktonia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν την Παρασκευή ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε όλη την Τουρκία, ζητώντας οριζόντια αύξηση των συντάξεων. Στην Άγκυρα, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Την ώρα που οι ενώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχοι άλλων τομέων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, ένας απόστρατος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με όπλο που είχε επάνω του και αυτοκτόνησε, αφού φώναξε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα.

Είχε προηγηθεί έκκληση του Αλί Σ., ο οποίος είχε απευθύνει, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσμα για συμμετοχή στη διαμαρτυρία.

Στην ανάρτηση έγραφε: «Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: “Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;” Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Είθε το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης».

«Όχι φιλανθρωπία, τα δικαιώματά μας»

Το τραγικό περιστατικό συνδέεται με την κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση, ειδικά των συνταξιούχων, που οι αποδοχές τους έχουν υποχωρήσει κάτω από το όριο της πείνας. Οι συνταξιούχοι φώναζαν: «Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία».

Διαβάστε επίσης:

Πολιτικοί τριγμοί από τη μεταναστευτική κρίση: Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Θέουτα

Απειλές, απόπειρες τρομοκράτησης και διαμαρτυρίες κατά των δημιουργών του NAZA στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Νέα Υόρκη

Βρετανοί υπήκοοι οι πέντε συλληφθέντες για τρομοκρατικές ενέργειες στην αεροπορική βάση Φέρφορντ – Αρνείται κάθε εμπλοκή το Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

tsipras 332- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η παρέμβαση Τσίπρα στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

tileorasi
MEDIA

Πρώτος ο ΣΚΑΪ σε τηλεθέαση την Παρασκευή (25/9)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία - Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:18
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

1 / 3