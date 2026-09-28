Αυτοπυρoβολήθηκε συνταξιούχος αστυνομικός σε διαδήλωση για την αύξηση των συντάξεων στην Άγκυρα (Video)

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Οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν την Παρασκευή ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε όλη την Τουρκία, ζητώντας οριζόντια αύξηση των συντάξεων. Στην Άγκυρα, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών.

ankara'da aym önünde emekli maaşlarına zam talebiyle düzenlenen eylemde emekli polis memuru intihar etti. halkı bu duruma düşüren hükümet baş sorumludur. pic.twitter.com/l0m37z2Yem September 25, 2026

Την ώρα που οι ενώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχοι άλλων τομέων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, ένας απόστρατος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με όπλο που είχε επάνω του και αυτοκτόνησε, αφού φώναξε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα.

Είχε προηγηθεί έκκληση του Αλί Σ., ο οποίος είχε απευθύνει, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσμα για συμμετοχή στη διαμαρτυρία.

Στην ανάρτηση έγραφε: «Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: “Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;” Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Είθε το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης».

#Hassas

Yer Ankara.

AYM önünde emekli maaşlarına zam talebiyle düzenlenen eylemde emekli polis memuru A.Ş.isimli vatandaş intihar ederek hayatına son verdi..



https://t.co/kptdqolwan September 25, 2026

«Όχι φιλανθρωπία, τα δικαιώματά μας»

Το τραγικό περιστατικό συνδέεται με την κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση, ειδικά των συνταξιούχων, που οι αποδοχές τους έχουν υποχωρήσει κάτω από το όριο της πείνας. Οι συνταξιούχοι φώναζαν: «Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία».

من سوق الأسهم إلى الحقوق الوظيفية…. هل تشهد تركيا أزمة؟



توفي الشرطي التركي المتقاعد علي شَكَر أوغلو (Ali Şekeroğlu) بعد إطلاقه النار على نفسه خلال وقفة (25-09-2026) أمام المحكمة الدستورية في أنقرة وكانت صورته الأخيرة حاملاً شعار "ليس من أجل المال، بل من أجل كرامتنا". (1/6) pic.twitter.com/hHajFRu8Nn September 28, 2026

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