Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε το απόγευμα στα ATM

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Ολοκληρώνονται σήμερα (28/9) το απόγευμα από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον Οκτώβριο, οι οποίες ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ήδη από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, σε πληρωμές προχώρησαν τα Ταμεία των μη μισθωτών, ενώ σήμερα είναι σειρά για τα Ταμεία των Μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής, τα Ταμεία των μη μισθωτών πλήρωσαν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και των μισθωτών θα πιστώσουν τα ποσά στους δικαιούχους την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Όμως, όπως συμβαίνει με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οπότε από το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) πλήρωσαν τα εξής Ταμεία:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί)

Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Πλέον, τις πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου περιμένουν σήμερα (28/9) το απόγευμα σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

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