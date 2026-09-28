Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε το απόγευμα στα ATM

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Ολοκληρώνονται σήμερα (28/9) το απόγευμα από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον Οκτώβριο, οι οποίες ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα.
Ήδη από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, σε πληρωμές προχώρησαν τα Ταμεία των μη μισθωτών, ενώ σήμερα είναι σειρά για τα Ταμεία των Μισθωτών.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής, τα Ταμεία των μη μισθωτών πλήρωσαν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και των μισθωτών θα πιστώσουν τα ποσά στους δικαιούχους την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
Όμως, όπως συμβαίνει με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Οπότε από το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) πλήρωσαν τα εξής Ταμεία:
Πλέον, τις πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου περιμένουν σήμερα (28/9) το απόγευμα σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς.
Συγκεκριμένα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
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