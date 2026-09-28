Καύσιμα: Η φωτιά στην αντλία περνά στο ράφι – Ποια προϊόντα κινδυνεύουν με νέες ανατιμήσεις

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Το επόμενο χτύπημα για τα νοικοκυριά δεν βρίσκεται μόνο στην αντλία. Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων και κυρίως του diesel απειλεί να περάσει με ταχύτητα σε μεταφορές, παραγωγή και τρόφιμα, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ανατιμήσεων σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν ήδη εξαντλήσει μεγάλο μέρος των αντοχών τους.

Το diesel είναι το καύσιμο που κινεί σε μεγάλο βαθμό την εφοδιαστική αλυσίδα. Φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα, αγροτικά μηχανήματα και ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγικής δραστηριότητας εξαρτώνται άμεσα από αυτό. Κάθε νέα αύξηση, επομένως, δεν επιβαρύνει μόνο τον οδηγό που γεμίζει το ρεζερβουάρ του, αλλά προστίθεται στο κόστος μεταφοράς σχεδόν κάθε προϊόντος μέχρι να φτάσει στο ράφι.

Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη ανησυχία της αγοράς: ότι το ενεργειακό σοκ θα αρχίσει σταδιακά να μεταφέρεται στις τελικές τιμές, δημιουργώντας ένα νέο κύμα ακρίβειας.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις αναμένεται να εμφανιστούν στα προϊόντα που απαιτούν συχνές και γρήγορες μεταφορές.

Γαλακτοκομικά, αυγά και νωπά κρέατα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καθώς η διακίνησή τους εξαρτάται από ένα δίκτυο συνεχών μεταφορών και, σε πολλές περιπτώσεις, από φορτηγά-ψυγεία.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η έκθεση σε φρούτα, λαχανικά και ψάρια. Σε αυτές τις κατηγορίες το ακριβό diesel χτυπά δύο φορές: αυξάνει το κόστος παραγωγής μέσω των αγροτικών μηχανημάτων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων και, στη συνέχεια, επιβαρύνει το κόστος μεταφοράς από τον παραγωγό μέχρι τη χονδρική και το λιανεμπόριο.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο από αυτή την επιβάρυνση μπορούν να απορροφήσουν παραγωγοί, μεταφορικές επιχειρήσεις, προμηθευτές και λιανεμπόριο και πόσο τελικά θα περάσει στον καταναλωτή.

Το νέο ενεργειακό κύμα έρχεται σε μια στιγμή που το κόστος διαβίωσης έχει ήδη ανέβει σημαντικά.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς δείχνουν ότι η μέση ετήσια δαπάνη ενός νοικοκυριού έφτασε το 2025 στα 21.842 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.820 ευρώ τον μήνα, από 20.688 ευρώ ή 1.724 ευρώ τον μήνα το 2024.

Μέσα σε έναν χρόνο, επομένως, απαιτούνταν περίπου 1.154 ευρώ περισσότερα για την κάλυψη των συνολικών καταναλωτικών δαπανών ενός μέσου νοικοκυριού.

Το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού απορροφούν τα τρόφιμα, με ποσοστό 20,4%, ενώ ακολουθούν η στέγαση με 14,7% και οι μεταφορές με 13,6%. Πρόκειται ακριβώς για κατηγορίες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε μια νέα ενεργειακή αναταραχή.

Στα τρόφιμα, η μέση μηνιαία δαπάνη είχε ήδη αυξηθεί από 356 ευρώ το 2024 στα 371 ευρώ το 2025, ενώ πολύ μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στη στέγαση, όπου το αντίστοιχο ποσό ανέβηκε από 247 στα 268 ευρώ.

Ο φόβος για δεύτερο γύρο ανατιμήσεων

Η ανησυχία πλέον δεν περιορίζεται στο πόσο ψηλά θα φτάσουν οι τιμές στα πρατήρια, αλλά στο πόσο βαθιά θα περάσει η αύξηση του ενεργειακού κόστους στην υπόλοιπη οικονομία.

Εάν οι υψηλές τιμές των καυσίμων διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πίεση στα κόστη των επιχειρήσεων θα αυξηθεί και μαζί της ο κίνδυνος ενός δεύτερου γύρου ανατιμήσεων.

Το ενεργειακό κόστος μπορεί, παράλληλα, να δυσκολέψει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, περιορίζοντας τα περιθώρια για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως αύξηση των επιτοκίων, καθώς οι αποφάσεις εξαρτώνται από τη συνολική πορεία των τιμών και της οικονομίας. Δείχνει, όμως, πόσο γρήγορα ένα ενεργειακό σοκ μπορεί να μετατραπεί σε ευρύτερο οικονομικό πρόβλημα.

Στην εξίσωση προστίθεται πλέον και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η έναρξη της περιόδου διάθεσής του φέρνει την ενεργειακή επιβάρυνση απευθείας μέσα στο σπίτι, με τα νοικοκυριά να καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα αυξημένα έξοδα για μετακινήσεις, τρόφιμα και θέρμανση.

Γι’ αυτό και το πραγματικό στοίχημα των επόμενων εβδομάδων δεν είναι μόνο εάν θα υπάρξει αποκλιμάκωση στην αντλία. Είναι εάν η διάρκεια της ενεργειακής αναταραχής θα είναι αρκετά μικρή ώστε να μην προλάβει να ενσωματωθεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Διότι όσο περισσότερο παραμένει ακριβό το diesel, τόσο μεγαλώνει ο λογαριασμός που ταξιδεύει μαζί με τα προϊόντα από την παραγωγή και την αποθήκη μέχρι το ράφι – και τελικά φτάνει στο ταμείο του καταναλωτή.

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