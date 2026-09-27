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27.09.2026 23:39

Γερμανία – Ελλάδα 0-1: Μυθικό «διπλό» στο Άουγκσμπουργκ με Κουρμπέλη και η Εθνική οδηγεί τον όμιλο στο Nations League! (video)

27.09.2026 23:39
ethniki-panigiriko

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Παραμιλάει όλη η Ευρώπη με την εθνική Ελλάδας! Η «χρυσή φουρνιά» του ελληνικού ποδοσφαίρου με καθοδηγητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πέτυχε κάτι που δεν έχει προηγούμενο, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά την Γερμανία, στο Άουγκσμπουργκ, στη 2η αγωνιστική του Nations League. Τελικό αποτέλεσμα 0-1 και σκόρερ αυτής της ιστορικής επιτυχίας, ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Έτσι, η Ελλάδα είναι πλέον επικεφαλής στον 2ο όμιλο με 6 βαθμούς σε δύο αγώνες και στοχεύει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς.

Στα πρώτα 60 λεπτά του αγώνα η εθνική δεν κατάφερνε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στους Γερμανούς, που είχαν καθολική υπεροχή αλλά έπεσαν πάνω στον εκπληκτικό Κωνσταντή Τζολάκη. Ο γκολκίπερ της Χαλ, που εξελίσσεται πλέον σε σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο, πραγματοποίησε τρεις αποκρούσεις, η μία πιο δύσκολη από την άλλη, στις προσπάθειες των Αντεγέμι (31΄,49΄) και Κίμιχ. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η αμυντική τετράδα λειτούργησε υποδειγματικά, ενώ στην πρώτη ευκαιρία της Γερμανίας (20΄) ο Αντεγέμι αστόχησε σε τετ-α-τετ.

Στο πρώτο 15λεπτο του β΄ ημιχρόνου το γήπεδο έμοιαζε να… κατηφορίζει για την εθνική κι ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις με τους Κουρμπέλη, Ιωαννίδη να παίρνουν θέση στο γήπεδο. Η έμπνευση αυτή έφερε αποτέλεσμα καθώς η Ελλάδα κατάφερε να ισορροπήσει το ματς και στο 67΄ δημιούργησε τη πρώτη πολύ μεγάλη, ευκαιρία της. Ο Παυλίδης έκλεψε από τον Κίμιχ και έβγαλε «μάτι» τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση, ακινητοποίησε τον Νίμπελ, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ. Η «γαλανόλευκη» άρχισε να πατάει καλύτερα στα πόδια της και στο 74΄ σε μία αντεπίθεση ο Κουρμπέλης βρέθηκε σε θέση βολής το σουτ προσέκρουσε στον Μπίσεκ και άλλαξε πορεία για να καταλήξει στα δίχτυα του Νίμπελ. Οι δύο αλλαγές του Γιοβάνοβιτς είχαν κάνει τη δουλειά!

Ακόμα και οι «ψυχροί» σε οποιαδήποτε… αναποδιά Γερμανοί, έμοιαζαν σοκαρισμένοι και αδύναμοι να βγάλουν αντίδραση. Η εθνική τους υποχρέωσε σε ένα πολύ ισχυρό σοκ, ενώ ταυτόχρονα έκανε… μαύρο το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ ενώπιον του γερμανικού κοινού. Ο νέος προπονητής της «Μάνσαφτ» έχει ξεκινήσει πλέον με μία ισοπαλία και μία ήττα την καριέρα του ως ομοσπονδιακός.

Διαιτητής: Κάβανα (Αγγλία)
Κίτρινες: Μπίσεκ – Ζαφείρης, Ρέτσος, Κουρμπέλης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούργκεν Κλοπ): Νίμπελ, Μπίσεκ, Τα, Βάγκνομαν, Μπράουν (84΄ Μπέρενς), Κίμιχ, Ενμέτσα (84΄ Στακ), Κοντέ (65΄ Βιρτς), Σέιντ (65΄ Μπούρκαρντ), Αντεγιέμι (76΄ Γκνάμπρι), Εμπνουνταλίμπ .

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Βαγιαννίδης (46΄ Σάλιακας), Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (59΄ Κουρμπέλης), Τζόλης (81΄ Μασούρας), Καρέτσας, Τετέι (59΄ Ιωαννίδης), Παυλίδης

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο-Γαλλία 28/9
Τουρκία-Ιταλία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Βέλγιο 3
Γαλλία 3
Τουρκία 0
Ιταλία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σερβία-Ολλανδία 1-2
Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ελλάδα 6
Ολλανδία 4
Γερμανία 1
Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία-Κροατία 29/9
Τσεχία-Αγγλία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ισπανία 3
Κροατία 3
Αγγλία 0
Τσεχία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία-Ουαλία 2-0
Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Πορτογαλία 6
Νορβηγία 3
Δανία 3
Ουαλία 0

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία-Β. Μακεδονία 29/9

Σκωτία-Ελβετία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ελβετία 3
Σκωτία 1
Σλοβενία 1
Β. Μακεδονία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουκρανία 28/9
Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Β. Ιρλανδία 3
Ουκρανία 3
Ουγγαρία 0
Γεωργία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία-Κόσοβο 3-1
Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Αυστρία 6
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 3
Ισραήλ 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Βοσνία 28/9
Σουηδία-Πολωνία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σουηδία 3
Πολωνία 1
Βοσνία 1
Ρουμανία 0

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9
Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Φινλανδία 3
Αλβανία 3
Λευκορωσία 0
Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Μαυροβούνιο 28/9
Λετονία-Κύπρος 28/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Αρμενία 3
Μαυροβούνιο 3
Κύπρος 0
Λετονία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9
Σλοβακία-Καζακστάν 29/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σλοβακία 3
Καζακστάν 1
Ν. Φερόε 1
Μολδαβία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία-Εσθονία 29/9
Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 1
Ισλανδία 1
Βουλγαρία 0

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάλτα 3
Ανδόρα 1 -2αγ.
Γιβραλτάρ 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λιθουανία 4 -2αγ.
Αζερμπαϊτζάν 1
Λιχτενστάιν 0

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