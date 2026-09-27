1ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων: Σάλος με το «ευχαριστώ» του Σύλλογου Γονέων στον Κασιδιάρη – «Όχι σε χορηγία βαμμένη στο αίμα» απαντούν εκπαιδευτικοί

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Οργή και ερωτήματα προκαλεί η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, και να σπεύσει μάλιστα να τον ευχαριστήσει δημοσίως.

Σε ανάρτηση που προκάλεσε αμέσως σφοδρές αντιδράσεις, ο Σύλλογος Γονέων εξέφραζε τις «θερμές ευχαριστίες» του προς τον νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη για την οικονομική του ενίσχυση προς κάλυψη αναγκών της σχολικής μονάδας.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως κατέβηκε ή διαγράφηκε λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίησή της.

«Ματωμένες χορηγίες και φτηνό δηλητήριο»

Η απόπειρα «ξεπλύματος» μέσω υποτιθέμενης φιλανθρωπίας προκάλεσε την άμεση και σκληρή αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής «Κώστας Βάρναλης».

Με επιστολή που απέστειλαν στο thriassio.gr, οι εκπαιδευτικοί ξεκαθαρίζουν πως τέτοιες «ματωμένες χορηγίες» δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα: «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας».

«Η δήθεν προσφορά για το 1ο Δ.Σ. Μεγάρων μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε», αναφέρεται στην ανακοίνωση των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί στηλιτεύουν το γεγονός ότι η χρόνια υποχρηματοδότηση των σχολείων και η εγκατάλειψη των υποδομών (όπως η στέγη του συγκεκριμένου σχολείου) είναι αυτά που “στρώνουν το έδαφος” για τη δράση και τη διείσδυση τέτοιων ομάδων.

Ο Σύλλογος “Κώστας Βάρναλης” καλεί τον Δήμο Μεγαρέων και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν αμέσως τις ευθύνες τους για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολείων, ενώ απευθύνει κάλεσμα στους γονείς και την τοπική κοινωνία να μπουν ανάχωμα, προστατεύοντας τα παιδιά και τη δημόσια εκπαίδευση».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: «ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!»

Δήμος και ΥΠΑΙΘΑ να αναλάβουν ΤΩΡΑ τις ευθύνες τους για την επισκευή των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τη μη συντήρηση της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων!

Πετάμε στα σκουπίδια τις “ματωμένες” χορηγίες – δόλωμα δήθεν για την επισκευή στέγης, του ναζιστή εγκληματία Η. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η δήθεν “προσφορά” για το 1ο ΔΣ Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο! Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε! Ποτέ και πουθενά δεν θα έχει!

Γι’ αυτό αρνούμαστε κάθε χορηγία, βαμμένη με το αίμα αγωνιστών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για μισθούς, ζωή, μόρφωση για όλους! Για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους από τους πολέμους! Γιατί απέναντι σε αυτούς στρέφονται οι φασίστες!

Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και οι Δήμοι για τη χρόνια υποχρηματοδότηση της Παιδείας, που οδηγεί στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία της περιοχής μας!

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