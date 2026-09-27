Οι Γερμανοί μας πρόλαβαν: Δίνουν επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου – «Η βενζίνη θα μείνει εκτός επιδότησης» στην Ελλάδα, φοβάται η Ζάγκα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου προχωρά η γερμανική κυβέρνηση από την 1η Οκτωβρίου, επιχειρώντας να περιορίσει τις πιέσεις που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην Ελλάδα ανησυχία προκαλούν σε βενζινοπώλες και καταναλωτές πληροφορίες που θέλουν την αμόλυβδη να μένει εκτός επιδότησης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, η γερμανική κυβέρνηση επεξεργάζεται και πρόσθετες παρεμβάσεις για την αγορά καυσίμων, μεταξύ των οποίων και η επιβολή πλαφόν στις τιμές από το 2027. Οι λεπτομέρειες του μέτρου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, και αυτό εξηγεί το γιατί επιλέχθηκε άμεσα η λύση της επιδότησης ως το ταχύτερο διαθέσιμο εργαλείο παρέμβασης.

Βενζινοπώλες: «Εκτός επιδότησης τα βενζινοκίνητα»

Κι ενώ η Ελλάδα περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει αποφάσεις, ανησυχία προκαλούν σε καταναλωτές και βενζινοπώλες πληροφορίες που θέλουν τα βενζινοκίνητα οχήματα να μένουν εκτός μέτρων στήριξης.

«Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Είναι άδικο να μείνει εκτός στήριξης», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, στο ΕΡΤnews.

Εξηγήσε πως το κόστος των καυσίμων επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία, από τις μεταφορές και την παραγωγή μέχρι τις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών, ενώ έκανε λόγο για σημαντική επιβάρυνση των καταναλωτών σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η λύση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε μέτρα που αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης, ζητώντας ευρύτερες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων.

«Θα μας βάλει την πλάτη στον τοίχο»

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν, υποστήριξε ότι οι πρατηριούχοι δεν θα πρέπει να επωμιστούν μόνοι τους το βάρος της συγκράτησης των τιμών, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται παρεμβάσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. «Θα μας βάλει την πλάτη, στον τοίχο, θα μας στριμώξει όλους τους πρατηριούχους, θα αρχίσουν οι καβγάδες. Βάζεις πλαφόν στην εταιρεία τα διυλιστήρια γιατί μου το αφήνεις; Ας σκεφτούν τι κερδίσανε πέντε χρόνια», είπε.

Η κυρία Ζάγκα έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μεταφέροντας την αγωνία πολιτών από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όπου οι θερμοκρασίες έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν.

Όπως είπε, οι καταναλωτές αναμένουν τις οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη χειμερινή περίοδο, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος προκαλεί έντονο προβληματισμό ενόψει του χειμώνα.

«Το 56% της τιμής είναι φόροι. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα στηρίξουν πραγματικά τον καταναλωτή», επισήμανε, τονίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα ανατιμήσεων.

Διαβάστε επίσης:

«Ζαλίζουν» οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής – Άνω του 800% το κόστος μεταφοράς καυσίμων

ΕΛΣΤΑΤ: 1.820 ευρώ μόνο για να βγει ο μήνας – Πληρώνουμε περισσότερα, αγοράζουμε λιγότερα

Ακίνητα: Σπίτι με… μετρητά αγοράζουν οι Έλληνες – Μόλις μία στις τέσσερις αγορές με δάνειο



