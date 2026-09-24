Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης

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Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και στην επιβάρυνση που προκαλείται στους καταναλωτές, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες παρεμβάσεις για τα καύσιμα.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης αναμένονται στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει το πακέτο μέτρων που θα αφορά και το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/09 όπως συμβαίνει κάθε φορά ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15νθημερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς η διάθεσή του αρχίζει στις 15/10.

Επίσης θα διαμορφωθεί η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα.

Ήδη ο πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων.

Το περίγραμμα έχει ήδη δοθεί», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

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