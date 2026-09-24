Αυλωνίτης: Γιατί φέρνει σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ – Άνοιξε τη συζήτηση που ο Ανδρουλάκης θέλει να κλείσει

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Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας λέει «ή εμείς ή κανείς» και το ΠΑΣΟΚ τού απαντά ότι δεν θα του παραχωρήσει τον ρόλο του μοναδικού αντιπάλου του Μητσοτάκη, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης επιμένει να συζητά δημόσια ένα σενάριο που φέρνει τη Χαριλάου Τρικούπη σε δύσκολη θέση: τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν η ΕΛΑΣ βρεθεί μπροστά του στις εκλογές;

Ο βουλευτής Κέρκυρας, που εντάχθηκε μόλις πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη χωρίς δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, η ΕΛΑΣ δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Απάντησε ότι, εφόσον ακολουθήσουν δεύτερες εκλογές, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα συνεννόησης με συγγενείς πολιτικές δυνάμεις. Κατονόμασε τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25, εφόσον το τελευταίο έχει μπει στη Βουλή. Πρόκειται για προσωπική τοποθέτηση σε υποθετικό σενάριο, όχι για απόφαση του ΠΑΣΟΚ.

Το ερώτημα που πιέζει τη Χαριλάου Τρικούπη

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην πολιτική αυτονομία και στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Αυτή είναι και η απάντηση που έδωσαν στελέχη του κόμματος μετά τις δηλώσεις Αυλωνίτη. Ο βουλευτής, όμως, μεταφέρει τη συζήτηση στην επόμενη ημέρα μιας ενδεχόμενης ήττας στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η πολιτική δυσκολία για τον Ανδρουλάκη: ενώ προσπαθεί να πείσει ότι μπορεί να προσπεράσει τον Τσίπρα, ένα στέλεχος της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας καλείται να απαντήσει τι γίνεται αν δεν τον προσπεράσει.

Δεν ήταν, μάλιστα, μια φράση που ειπώθηκε μία φορά και εγκαταλείφθηκε. Μετά τις πρώτες αντιδράσεις, ο Αυλωνίτης διευκρίνισε ότι επιδιώκει την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. Στη νέα του εμφάνιση επέμεινε πως δεν είχε ανασκευάσει τη θέση του, ενώ, όταν ρωτήθηκε για τη διαφορά της από την κομματική γραμμή, απάντησε: «Δεν είμαι φερέφωνο». Έκλεισε, αντίθετα, κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, λέγοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο ίδιος θα «πάει σπίτι του».

Οι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία πάντως αποφεύγει μια δημόσια σύγκρουση με έναν βουλευτή που μόλις εντάχθηκε στο κόμμα. Η ηγεσία έχει κάθε λόγο να κρατήσει τη συζήτηση μακριά από τα μετεκλογικά σενάρια, ιδίως τώρα που η αντιπαράθεση με τον Τσίπρα για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά οξύνεται.

Το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι ένας βουλευτής μιλά για διάλογο μετά τις κάλπες. Είναι ότι το κάνει πριν κριθεί η μάχη που το κόμμα δηλώνει αποφασισμένο να κερδίσει. Και όσο ο Τσίπρας προβάλλει τη σημερινή δημοσκοπική του υπεροχή ως απόδειξη ότι μόνο η ΕΛΑΣ μπορεί να διεκδικήσει την κυβερνητική αλλαγή, τόσο δυσκολότερο γίνεται για τη Χαριλάου Τρικούπη να αφήνει αναπάντητο, ακόμη και στο εσωτερικό της, το ερώτημα της επόμενης ημέρας.

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