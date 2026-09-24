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24.09.2026 12:45

«Έκρηξη» Λιάγκα για θάνατο Μαζωνάκη – «Τον φάγανε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι – Επί μιάμιση ώρα προσπαθούσαν να καλύψουν τα στοιχεία της ανικανότητάς τους» (Video)

24.09.2026 12:45
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Κατά των κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη ξέσπασε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Πρωινό, με τον παρουσιαστή να εκρήγνυται στον αέρα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής.

Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής έκανε λόγο για απανθρωπιά, όταν μοναδικό μέλημα των κατηγορουμένων -αντί να πράξουν τα δέοντα ώστε να σωθεί ο καλλιτέχνης- ήταν να καλύψουν τα στοιχεία που θα αποδείκνυαν πιθανή ενοχή τους.

«Πέθανε ένας άνθρωπος, τον φάγανε… Ένας καλόπιστος άνθρωπος, τον φάγανε, σαν το σκυλί στ’ αμπέλι. Και έδειξαν και απανθρωπιά, κάλυπταν τον κώλ… τους, έκλειναν τα κινητά, έπαιρναν από άλλα κινητά επί μιάμιση ώρα για να καλύψουν τα στοιχεία της ανικανότητάς τους. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί όταν σου πεθάνει, λες πέθανε ένας άνθρωπος, τον παίρνεις αγκαλιά και τον πηγαίνεις δίπλα στον Ευαγγελισμό μήπως και τον σώσεις. Δεν κάθεσαι μια ώρα να σώσεις τον κώλ… σου γιατί φοβάσαι ότι θα χάσεις τη χρυσή ζωή που είχες χτίσει» είπε, εμφανώς εκνευρισμένος.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν -πέρα από τους δύο γιατρούς οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι- την εμπλοκή και τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, αναμένονται τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και τον νέο κύκλο καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή από εργαζόμενους του ιατρείου της οδού Καρνεάδου και ενδεχομένως, άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κληθούν ως μάρτυρες.

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