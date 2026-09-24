Έξαλλος ο Νίκος Μπάρκουλης με βίντεο στο Youtube για τον πατέρα του: «Τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση – Θα σε κυνηγάω μέχρι να σταματήσεις» (Video)

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Δημόσια ξέσπασε ο Νίκος Μπάρκουλης με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί με το πρόσωπο του πατέρα του, Ανδρέα Μπάρκουλη, στο Youtube.

Όπως εξήγησε ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, υπάρχει ένα βίντεο με τίτλο «Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκομανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας», στο οποίο περιλαμβάνεται και ο πατέρας του.

Χαρακτηρίζοντας το εν λόγω βίντεο ως έκτρωμα, ο Νίκος Μπάρκουλης τόνισε ότι δεν θα αφήσει την εν λόγω υπόθεση, μέχτι να ανακαλύψει το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό και να σταματήσει να διαδίδει ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες για ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή.

«Γενικά προσπαθώ να μην αναφέρω το όνομα του πατέρα μου γιατί δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του για λάθος λόγους, για λάθος σκοπούς και θα ήθελα στα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση για τον πατέρα μου. Όμως, δεν γίνεται να μην μιλήσω γι’αυτό το έκτρωμα που υπάρχει για βίντεο. Ο τίτλος σε αυτό το βίντεο λέει “Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκομανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας”. Με ένα thumbnail που λέει ναρκομανείς και βλέπω την εικόνα του πατέρα μου πάνω αριστερά. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια» είπε αρχικά, σε βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ του.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι ο ίδιος δεν είναι κατά των ντοκιμαντέρ, ωστόσο θεωρεί πως ο τρόπος που παρουσιάζονται γεγονότα που αφορούν στη ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη αφενός είναι προσβλητικός και αφετέρου δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Δεν είμαι καθόλου κατά στο να κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, ο καθένας έχει ελεύθερη γνώμη να μιλήσει. Απλά το πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα και το πώς αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα είναι τελείως λάθος. Ο τίτλος και το thumbnail είναι πάρα πολύ προσβλητικοί και για τον πατέρα μου και για άλλους ανθρώπους είτε εν ζωή είτε όχι. Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους -συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια- και τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση, σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων. Και αυτό είναι πραγματικά η μεγαλύτερη αλήθεια» είπε χαρακτηριστικά.

«Ας μην σχολιάσουμε ότι τα μισά που λέει στο βίντεο για τον πατέρα μου και για τους άλλους είναι παραπληροφόρηση. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάς και η χρονική σειρά είναι ό,τι να ναι. Τοποθετείς και αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς; Ότι ο πατέρας μου ήταν ναρκoμανής; Εγώ σου λέω ότι μπορεί να ήταν και ο χειρότερος. Από τη στιγμή που δεν πείραξε κανέναν άνθρωπο, δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, με τέτοιο σκοπό. Και δεν λέω, μπορεί να μην ήξερες την ύπαρξή μου, αλλά πιστεύεις ότι όσο ζω κι αναπνέω δεν θα βγω να μιλήσω γι’αυτό το πράγμα;» πρόσθεσε.

«Σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά για να το ρίξουμε. Δεν γίνεται να ανεβάζει για νεκρούς ανθρώπους τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι η δουλειά του καθενός, αλλά οφείλεις να μιλάς με σεβασμό για έναν άλλον άνθρωπο, χωρίς να προκαλείς για τα κλικ. Θα το φτάσω εκεί που δεν φτάνει. Θα σε κυνηγάω μέχρι την τελευταία πτώση, μέχρι να το καταλάβεις και να το σταματήσεις. Ζητώ συγγνώμη που βγάζω τόσο αρνητική ενέργεια, δεν το συνηθίζω και ούτε θέλω να βγάζω αρνητική ενέργεια για κανέναν άνθρωπο» είπε, τέλος.

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