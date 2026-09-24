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24.09.2026 10:35

Μπραντ Πιτ: Χέρι χέρι με την Ινές ντε Ραμόν στο κόκκινο χαλί – Έκλεψε τις ενυπώσεις η σύντροφος του ηθοποιού (Video/Photos)

24.09.2026 10:35
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Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Heart of the Beast» στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, στην Ισπανία βρέθηκαν ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν, με τη σύντροφο του ηθοποιού να μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.

Οι δυο τους πόζαραν στον φακό, πιασμένοι χέρι χέρι, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί. Ο 62χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων διάλεξε ένα μακρύ πράσινο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα.

@voguespain #BradPitt e #InesdeRamon han estado esta noche en el Festival de Cine de San Sebastián para el estreno de ‘Heart of the Beast’ y wow 🔥 Por esta vez, el actor ha dejado de lado el method dressing para apostar por un elegante traje de tres piezas, mientras que la empresaria se ha decantado por un vestido de encaje verde. #ssiff74 #cine ♬ original sound – Shauna

Ο Πιτ βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ισπανία για την προώθηση του «Heart of the Beast», ενώ η παρουσία της Ινές ντε Ραμόν στην πρεμιέρα πρόσθεσε μια πιο προσωπική νότα στην επίσημη εμφάνισή του στο φεστιβάλ.

Εντυπωσίασε το ζευγάρι στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού

Λίγες μέρες πριν, οι δυο τους βρέθηκαν στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Heart of the Beast», στο Τενεσί, με την Ινές ντε Ραμόν να κλέβει, για ακόμα μια φορά, τις εντυπώσεις.

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 11:35
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