Ξάνθη: Πέθανε η 29χρονη που έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στις 14 Αυγούστου

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Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 29χρονη κοπέλα από την Ξάνθη, η οποία είχε πέσει στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας που διέμενε στις 14 Αυγούστου.

Η κοπέλα νοσηλευόταν για πάνω από ένα μήνα διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Αρχικά είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, εκεί όπου οι γιατροί μετά από αγώνα να τη σταθεροποιήσουν, αποφάσισαν τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Καβάλας.

Η κηδεία της τελέστηκε σήμερα (24/9) στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

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