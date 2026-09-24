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24.09.2026 11:55

Χανιά: Κρατούμενος έβγαινε από τις αγροτικές φυλακές για να… καλλιεργήσει χασίς

24.09.2026 11:55
xasis_kamenavourla
Φωτογραφία αρχείου

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Ένας 50χρονος Έλληνας κρατούμενος στις αγροτικές φυλακές Αγιάς, κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή κοντά στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, από τους αστυνομικούς βρέθηκαν και εκριζώθηκαν 35 δενδρύλλια κάνναβης και τμήματα νωπών κλώνων από δενδρύλλια κάνναβης, συνολικού βάρους άνω των 11 κιλών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κοντά στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγιάς Χανίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έρευνα και συλλογή στοιχείων των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων «είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό φυτείας κάνναβης και τη σύλληψη χθες (23 Σεπτεμβρίου) ενός ημεδαπού έγκλειστου του σωφρονιστικού καταστήματος, κατηγορούμενου για καλλιέργεια στα Χανιά. Όπως προέκυψε, ο 50χρονος εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες κράτησης σε σωφρονιστική εγκατάσταση ειδικού τύπου (Αγροτικές), προέβαινε σε οργανωμένη καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε παρακείμενη αγροτική τοποθεσία πλησίον του καταστήματος κράτησης έχοντας διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και δημιουργώντας περιβάλλον απόκρυψης της φυτείας με θόλο από αυτοφυή βλάστηση».

Οπως αναφέρεται, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν τον κατηγορούμενο να εξέρχεται από τον χώρο, όπου προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει καλλιεργητικές εργασίες, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ακολούθησε έρευνα, βρέθηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 35 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 3 μέτρα.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κιλά και 260 γραμμάρια νωπών κλώνων από δενδρύλλια κάνναβης, μια συσκευή κινητού τηλεφώνου και διάφορα εργαλεία.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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