Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι επιτέθηκε σε προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας του Ιπποκρατείου – Τη θεωρούσαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του μωρού τους

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Δικογραφία σε βάρος ζευγαριού που φέρεται να επιτέθηκε σε προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, ενώ χτύπησαν και συνάδελφό της που έσπευσε να τη βοηθήσει.

Η 55χρονη προϊσταμένη γραφείου κοινωνικής υπηρεσίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, φέρεται να μπήκε στο στόχαστρο του ζευγαριού, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θεωρούσαν ότι ευθυνόταν για την απομάκρυνση του δύο μηνών παιδιού τους και τη φύλαξή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα, έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Σε βάρος του ζευγαριού, ενός 51χρονου και μίας 42χρονης, σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Απειλές και ύβρεις

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου, όταν ο 51χρονος μετέβη στο γραφείο της κοινωνικής υπηρεσίας, μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, εξύβρισε και απείλησε την 55χρονη προϊσταμένη, ενώ η 42χρονη φέρεται να της έστειλε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο.

Δύο ημέρες μετά, το ζευγάρι φέρεται να επέστρεψε στο γραφείο της 55χρονης και, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, να της προκάλεσε σωματικές βλάβες, ενώ την απείλησε και την εξύβρισε.

Κατά την αποχώρησή τους, οι δύο φέρονται επίσης να χτύπησαν 54χρονη συνάδελφο της προϊσταμένης, η οποία έσπευσε να τη βοηθήσει.

Παράλληλα, φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε υλικό του νοσοκομείου.

Η δικογραφία σε βάρος του ζευγαριού

Μετά την καταγγελία των περιστατικών στην Αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 51χρονου και της 42χρονης για:

διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας,

απλή σωματική βλάβη,

απειλή,

εξύβριση,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

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