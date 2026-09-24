Σιδηρόδρομος: Χωρίς ETCS το ένα τέταρτο της γραμμής – Δύο τμήματα χωρίς αδειοδότηση

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Μια προβληματική εικόνα για το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αποκάλυψε η επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σχεδόν τέσσερα χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ETSC είναι εγκατεστημένο στο 100% του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ωστόσο έχει πιστοποιηθεί μόνο στο 75% και επί της ουσίας παραμένει μη λειτουργικό. Παράλληλα, δύο τμήματα παραμένουν σε αδειοδοτική εκκρεμότητα, με τους εμπλεκόμενους φορείς να εμφανίζονται να διαφωνούν αν υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την αδειοδότησή του.

Μάλιστα, η επικεφαλής της αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, Ντολόρς Μοντσεράτ, η οποία είναι μέλος του ΕΛΚ, του κόμματος στο οποίο υπάγεται η ΝΔ, δήλωσε ότι μετά τις επαφές που είχε η αντιπροσωπεία με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ETCS θα ολοκληρωθεί σε όλη την επικράτεια το 2030. Πληροφορίες από τις επαφές των ευρωβουλευτών αναφέρουν ότι ο ΟΣΕ υποστήριξε ότι έχουν κατατεθεί όλοι οι σχετικοί φάκελοι για το ETCS, ενώ η ΡΑΣ υποστήριξε ότι για δύο συγκεκριμένα τμήματα δεν έχει ακόμη υποβληθεί φάκελος.

Από την πλευρά τους, οι ευρωβουλευτές της ομάδας S&D Γιάννης Μανιάτης και Ισίλδα Γκόμεζ, υπογράμμισαν ότι τριάμισι χρόνια μετά τα Τέμπη, τα βασικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνίας, ETCS και GSM-R, δεν βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία στο σύνολο του δικτύου. Στα μη αδειοδοτημένα τμήματα όσον αφορά το ETCS εντάσσονται το Δομοκός – Παλαιοφάρσαλος και το Λιόσια – Κιάτο. «Όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έργων όπως η εγκατάσταση του ETCS στο πλαίσιο της σύμβασης 717, το σύστημα δεν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, περίπου δώδεκα χρόνια μετά», επισήμαναν.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την επίσκεψη της ευρωπαικής αντιπροσωπείας αναμένεται να αξιοποιηθούν στην τελική έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, η οποία θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις και συστάσεις και θα δημοσιοποιηθεί μετά από περίπου πέντε μήνες.

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