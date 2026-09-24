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24.09.2026 09:46

Κως: Σοβαρός τραυματισμός 3χρονου σε πόρτα αυτοκινήτου – Συνελήφθη η μητέρα του

24.09.2026 09:46
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Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με τον τραυματισμό ενός 3χρονου παιδιού εξετάζει η αστυνομία στην Κω με την μητέρα του να έχει συλληφθεί.

Το παιδί εντοπίστηκε αναίσθητο μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της μητέρας του στην Κω με την αστυνομία να έχει σχηματίσει δικογραφία εις βάρος της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού μάλιστα κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αεροδιακομιδή του για νοσηλεία εκτός Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», το παιδί φέρεται να απομακρύνθηκε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό και να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο της μητέρας του, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το κεφάλι του 3χρονου εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο τζάμι και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας.

Η πίεση που ασκήθηκε φέρεται να ήταν τέτοια, ώστε το παιδί έχασε τις αισθήσεις του.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και της ανάγκης για εξειδικευμένη νοσηλεία, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα εκτός του νησιού.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ένα παιδί μόλις 3 ετών βρέθηκε μόνο του εκτός του σπιτιού και στη συνέχεια μέσα στο αυτοκίνητο, προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας.

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