Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς τον Ιανουάριο του 2025 (video)

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Στην εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων, η οποία σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης (23/9), σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, τρία άτομα, ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, αλλά και ενός ακόμη 32χρονου που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις βραδινές ώρες της 8ης προς 9ης Ιανουαρίου 2025.

Οι τρεις συλληφθέντες φέρεται να προσέγγισαν έναν 32χρονο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και να του επιτέθηκαν.

Ο 33χρονος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πυροβόλησε εναντίον του 32χρονου με πιστόλι, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένα άτομο που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατάστημα της περιοχής.

Παράλληλα, ο 26χρονος φέρεται να πυροβόλησε επίσης εναντίον του 32χρονου, χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο 31χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον του 32χρονου, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πυροβόλησε. Παράλληλα, κατηγορείται ότι παρείχε συνδρομή στους άλλους δύο πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς φέρεται να τους μετέφερε στο σημείο με όχημα εταιρείας ενοικιάσεων και να παρέμεινε μαζί τους μέχρι τη διαφυγή τους.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος φέρεται να ανταπέδωσε τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να τραυματίσει τους δράστες, ενώ προκάλεσε φθορές στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση και σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του 31χρονου, ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

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