Πειραιάς: Εκκένωση ξενοδοχείου λόγω καπνών – Τι διαπίστωσε η Πυροσβεστική

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενοίκων από οκταώροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές, έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 02:00 σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και στο σημείο κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίου στο ισόγειο και είχε επηρεάσει και τους υπερκείμενους ορόφους.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι 70 ένοικοι και ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Διαβάστε επίσης:

Εντοπισμός 65 μεταναστών σε Ιεράπετρα και Ρόδο

Ρόδος: Γκαφατζής διαρρήκτης ξέχασε τα χρήματα αλλά πήρε το σάντουιτς

Ηγουμενίτσα: Στον ανακριτή σήμερα ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης – Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς