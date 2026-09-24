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24.09.2026 08:33

Πειραιάς: Εκκένωση ξενοδοχείου λόγω καπνών – Τι διαπίστωσε η Πυροσβεστική

24.09.2026 08:33
pyrosvestiki
φωτογραφία αρχείου

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Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενοίκων από οκταώροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές, έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 02:00 σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και στο σημείο κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίου στο ισόγειο και είχε επηρεάσει και τους υπερκείμενους ορόφους.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι 70 ένοικοι και ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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