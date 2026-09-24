«Ε, όχι και ο Αρβανίτης!»: Η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη μετά το «να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου»

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Την απάντησή του στην κριτική που δέχθηκε για τη φράση «μήπως έχετε κάνει κάνα μπάφο;» στον αέρα του Action24 έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος ζήτησε την παραίτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Η επόμενη κίνηση» του Action24, είχε κληθεί να σχολιάσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα αλλά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.

Απαντώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου, ο οποίος έθεσε το σχετικό σενάριο, ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε λέγοντας «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;», διευκρινίζοντας αμέσως μετά ότι έκανε χιούμορ.

Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο @action24tv έκανα προφανώς χιούμορ με την φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν, ότι δήθεν δηλ θα μπορούσε μετά τις εκλογές… pic.twitter.com/T3GJWuWpkE — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 24, 2026

Η φράση προκάλεσε συζητήσεις, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παραίτηση του υπουργού Υγείας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου» και χαρακτηρίζοντας την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη «χυδαία και προκλητική».

Η απάντηση του Γεωργιάδη στον Αρβανίτη

Απαντώντας, σήμερα, στις επικρίσεις του Κώστα Αρβανίτη, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «υποκρισία» και υποστήριξε ότι η επίμαχη φράση του ήταν χιουμοριστική και στόχευε να αναδείξει, όπως ανέφερε, το παράλογο της συζήτησης που είχε ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές με άλλον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.

«Αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική….έλα Χριστέ και Παναγία!

Λοιπόν κύριοι της Αριστεράς μήν ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις.

Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027…. Ε, όχι και ο Αρβανίτης ε, όχι και ο Αρβανίτης, σημειώνει στην ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ ο υπουργός Υγείας.

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