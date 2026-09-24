«Παρών», αποχές και απουσίες στο «γαλάζιο» στρατόπεδο

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Μια εικόνα που προβλημάτισε Μαξίμου και Πειραιώς παρουσίασε χθες η Κ.Ο. της ΝΔ στην Ολομέλεια της Βουλής και ειδικά στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη, Μακάριου Λαζαρίδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως ήδη έχει γράψει το topontiki.gr, ο Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας της ΝΔ δήλωσε «παρών» στην άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη του οποίου επίσης εκλογική περιφέρεια είναι η Καβάλα. Επίσης, οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος δεν ψήφισαν στις άρσεις ασυλίας των Λαζαρίδη και Αυγενάκη, ενώ συμμετείχαν κανονικά στην ψηφοφορία για τα υπόλοιπα αιτήματα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ντόρα Μπακογιάννη και Μάξιμος Σενετάκης επέλεξαν να μην συμμετάσχουν καθόλου στη ψηφοφορία.

Γενικώς, μαθαίνει η στήλη, υπήρξε μια εικόνα όπου ο καθένας έκανε… του κεφαλιού του, πράγμα που καθόλου δεν άρεσε…

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