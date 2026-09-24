search
ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 11:39
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2026 09:18

«Παρών», αποχές και απουσίες στο «γαλάζιο» στρατόπεδο

24.09.2026 09:18
vouli_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια εικόνα που προβλημάτισε Μαξίμου και Πειραιώς παρουσίασε χθες η Κ.Ο. της ΝΔ στην Ολομέλεια της Βουλής και ειδικά στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη, Μακάριου Λαζαρίδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως ήδη έχει γράψει το topontiki.gr, ο Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας της ΝΔ δήλωσε «παρών» στην άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη του οποίου επίσης εκλογική περιφέρεια είναι η Καβάλα. Επίσης, οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος δεν ψήφισαν στις άρσεις ασυλίας των Λαζαρίδη και Αυγενάκη, ενώ συμμετείχαν κανονικά στην ψηφοφορία για τα υπόλοιπα αιτήματα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ντόρα Μπακογιάννη και Μάξιμος Σενετάκης επέλεξαν να μην συμμετάσχουν καθόλου στη ψηφοφορία.

Γενικώς, μαθαίνει η στήλη, υπήρξε μια εικόνα όπου ο καθένας έκανε… του κεφαλιού του, πράγμα που καθόλου δεν άρεσε…

Διαβάστε επίσης

Νέα διαφοροποίηση Βορίδη από τη Ντόρα για την… αλαζονεία

Γεωργιάδης: «Λάθος μου που διαφήμισα νανογιλέκα»

To βίντεο του Μητσοτάκη από την Καλιφόρνια: Η χειραψία και το… high- five με το ρομπότ της Tesla

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bieber-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζάστιν Μπίμπερ: Δωρεάν συναυλία-έκπληξη σε πάρκο του Λος Άντζελες (Video)

trump-shi
ΚΟΣΜΟΣ

Viral ο Τραμπ για την αντίδρασή του όταν πετούσαν από πάνω του μαχητικά: Ατάραχοι ο Σι, η σύζυγός του και η Μελάνια, αυτός… υπέφερε (video)

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Νέα προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – «Δεν δεχόμαστε μη αδειδοτημένες ενέργειες»

antras_ygeia_exetaseis_2409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ανδρική υγεία: Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές εξετάσεις μετά τα 30

gaka_eggrafo_palsmafairesi
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τα ψέματα της Γάκα για το μηχανήμα στο «ιατρείο», το τιμολόγιο που την «καίει» και οι πλασμαφαιρέσεις εκτός ωραρίου (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

tile8easi
MEDIA

«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Tileorasi
MEDIA

Συνέχισε ο Alpha να έχει την υψηλότερη τηλεθέαση και την Τρίτη (22/9)

petretzikis-new
BUSINESS

Άκης Πετρετζίκης: Στήνει νέο επιχειρηματικό hub στα Σπάτα με studios, εστίαση και χώρους εκδηλώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 11:38
bieber-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζάστιν Μπίμπερ: Δωρεάν συναυλία-έκπληξη σε πάρκο του Λος Άντζελες (Video)

trump-shi
ΚΟΣΜΟΣ

Viral ο Τραμπ για την αντίδρασή του όταν πετούσαν από πάνω του μαχητικά: Ατάραχοι ο Σι, η σύζυγός του και η Μελάνια, αυτός… υπέφερε (video)

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Νέα προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – «Δεν δεχόμαστε μη αδειδοτημένες ενέργειες»

1 / 3