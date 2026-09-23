To βίντεο του Μητσοτάκη από την Καλιφόρνια: Η χειραψία και το… high- five με το ρομπότ της Tesla

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το ταξίδι του στην Καλιφόρνια αποτύπωσε με βίντεο που ανέβασε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε σειρά συναντήσεων με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας.
Στο βίντεο αποτυπώνεται η επίσκεψη του πρωθυπουργού στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, καθώς και σε εκείνα της Sequoia Capital.
Ξεχωρίζει στα στιγμιότυπα η επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Tesla, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρωθυπουργός εμφανίζεται δίπλα σε ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, με το οποίο ανταλλάσσει χειραψία αρχικά και… high-five στη συνέχεια.
Υπάρχουν επίσης πλάνα από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση της Endeavor Greece, όπου συμμετείχε σε συζήτηση.
Διαβάστε επίσης:
Βαριά λόγια Καμμένου για Σαμαρά: «Πολιτικός προφυλακτήρας»
Και ο Πέτσας υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα
Όταν ο Σκέρτσος συνέκρινε τη Γερμανία με την Ελλάδα…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.