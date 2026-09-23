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23.09.2026 16:37

To βίντεο του Μητσοτάκη από την Καλιφόρνια: Η χειραψία και το… high- five με το ρομπότ της Tesla

23.09.2026 16:37
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Το ταξίδι του στην Καλιφόρνια αποτύπωσε με βίντεο που ανέβασε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε σειρά συναντήσεων με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η επίσκεψη του πρωθυπουργού στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, καθώς και σε εκείνα της Sequoia Capital.

Ξεχωρίζει στα στιγμιότυπα η επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Tesla, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρωθυπουργός εμφανίζεται δίπλα σε ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, με το οποίο ανταλλάσσει χειραψία αρχικά και… high-five στη συνέχεια.



Υπάρχουν επίσης πλάνα από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση της Endeavor Greece, όπου συμμετείχε σε συζήτηση.

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